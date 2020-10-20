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皇后區長28日再辦線上招聘會 更多雇主加入

記者朱蕾／紐約報導

皇后區代理區長李珍宰(Sharon Lee)將於28日(周三)舉行第十期「線上皇后區招聘會」(Virtual Queens Jobs Recruitment Fair)，此次新增三家雇主，將有保險、醫療、交通等多個行業的數百個職位開放申請，旨在幫助求職者和新冠疫情期間失業的民眾盡快找到工作，繼續降低皇后區的失業率。

本次線上招聘會新增CAMBA公司、皇后區共同點組織(Commonpoint Queens)和森林小丘金融集團(Forest Hills Financial Group)加入，還有紐約兒童中心(The Child Center of New York)、機場機會委員會、市消防局、城市保健計畫(MetroPlus Health Plan)、紐約人壽等十餘個企業或組織。

根據紐約州勞工廳(New York State Department of Labor)的數據，今年3月8日至10月10日，已有超過196萬紐約人申請失業補助。

李珍宰表示，「將皇后區民眾與用大量職位需要人才的雇主聯繫起來，對我們的經濟復甦和重建很重要，自疫情以來，皇后區公所已舉辦九場線上招聘會，經過一系列努力，皇后區8月的失業率已從6月的21.6%降至16.4%，但與2月疫情前3%的失業率相比，仍有一段差距，我們會繼續盡全力幫助民眾就業。」

第十期「線上皇后區招聘會」將於28日(周三)下午2時至3時30分舉行，使用視頻會議應用程序Zoom及網絡直播；有意在線提問者，請於27日前通過網站www.queensbp.org/rsvp預約，招聘會全程會在queensbp.org/recruitmentfair上直播。

皇后區 紐約州 疫情

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