皇后區長28日再辦線上招聘會 更多雇主加入

皇后區 代理區長李珍宰(Sharon Lee)將於28日(周三)舉行第十期「線上皇后區招聘會」(Virtual Queens Jobs Recruitment Fair),此次新增三家雇主,將有保險、醫療、交通等多個行業的數百個職位開放申請,旨在幫助求職者和新冠疫情 期間失業的民眾盡快找到工作,繼續降低皇后區的失業率。

本次線上招聘會新增CAMBA公司、皇后區共同點組織(Commonpoint Queens)和森林小丘金融集團(Forest Hills Financial Group)加入,還有紐約兒童中心(The Child Center of New York)、機場機會委員會、市消防局、城市保健計畫(MetroPlus Health Plan)、紐約人壽等十餘個企業或組織。

根據紐約州 勞工廳(New York State Department of Labor)的數據,今年3月8日至10月10日,已有超過196萬紐約人申請失業補助。

李珍宰表示,「將皇后區民眾與用大量職位需要人才的雇主聯繫起來,對我們的經濟復甦和重建很重要,自疫情以來,皇后區公所已舉辦九場線上招聘會,經過一系列努力,皇后區8月的失業率已從6月的21.6%降至16.4%,但與2月疫情前3%的失業率相比,仍有一段差距,我們會繼續盡全力幫助民眾就業。」

第十期「線上皇后區招聘會」將於28日(周三)下午2時至3時30分舉行,使用視頻會議應用程序Zoom及網絡直播;有意在線提問者,請於27日前通過網站www.queensbp.org/rsvp預約,招聘會全程會在queensbp.org/recruitmentfair上直播。