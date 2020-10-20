我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

憂大選亂治安 華裔紐約客想搬離

記者張晨／紐約報導
隨著總統大選日接近，有些紐約客擔心騷亂持續，打算逃離紐約市。(記者張晨／攝影)
隨著總統大選日接近，有些紐約客擔心騷亂持續，打算逃離紐約市。(記者張晨／攝影)

隨著選舉日的臨近，不少紐約客想要在「混亂發生前」逃離；他們對6月以後持續的抗議示威造成的治安問題感到擔憂，也有華裔紐約客表示想要在選舉日前搬出紐約，「不管誰贏得了大選，總會有人不滿」，擔心選舉結果會引發紐約市的騷亂及社會動盪。

根據「紐約郵報」報導，通過一份市警內部備忘錄顯示，警方正在為投票開始後可能的抗議活動做準備，預計抗議示威會持續到明年。

備忘錄指出，市警的策略制定需「時刻做好準備」，「今年11月3日將是現代競爭最激烈的總統選舉之一，總統選舉的獲勝者也很有可能在幾周內無法決定。 」

25歲的哥倫比亞大學(Columbia)華裔學生魏保羅(Paulo Wei，音譯)住在曼哈頓上西區的一棟公寓樓中，他打算在選舉日前往遷往傑維斯港(Port Jervis)的農場居住，那裡距離紐約市有兩個小時的車程，以期躲開類似今年6月開始的騷亂。

「我感覺自己被困在家裡了——抗議活動勢簡直一波未平一波又起。」魏保羅說，他注意到示威者經常聚集在他家附近的西區高速公路上，「這種事有可能再次發生，我不想被捲入其中，不管誰贏了，總有人會感到沮喪。」

31歲的華裔劉素馨是一家科技公司的員工，疫情後她一直在位於曼哈頓東村的家中辦公，而如今她在決定在本周返回新澤西的家中和父母一起居住一段時間；「至少在到11月中旬我都不會回來，如果你看看如今東村的景象就會明白，雖然商業復甦，但遊民和生活質量一直在直線下降。」

她表示，大選給疫情施加了另一道枷鎖，沒有人願意出門，即使紐約人沈浸在這種情緒中以及幾個月之久，但不管誰在選舉中獲勝，紐約總是很多人情緒宣洩的選擇地。

紐約市 華裔 疫情

上一則

疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

下一則

阻人吸大麻 紐約73歲亞裔婦被推下鐵軌

延伸閱讀

大選辯論最終場 川營要求加辯「外交政策」

大選辯論最終場 川營要求加辯「外交政策」
美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普
班農：川普若連任失利 2024肯定再選一次

班農：川普若連任失利 2024肯定再選一次
總統大選在即 注意辦別假消息

總統大選在即 注意辦別假消息
4年來改革有限 臉書還沒準備好應對2020大選

4年來改革有限 臉書還沒準備好應對2020大選

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
紐約州長葛謨。(美聯社)

葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

2020-10-18 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」