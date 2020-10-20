憂大選亂治安 華裔紐約客想搬離

隨著總統大選日接近，有些紐約客擔心騷亂持續，打算逃離紐約市。(記者張晨／攝影)

隨著選舉日的臨近，不少紐約客想要在「混亂發生前」逃離；他們對6月以後持續的抗議示威造成的治安問題感到擔憂，也有華裔 紐約客表示想要在選舉日前搬出紐約，「不管誰贏得了大選，總會有人不滿」，擔心選舉結果會引發紐約市 的騷亂及社會動盪。

根據「紐約郵報」報導，通過一份市警內部備忘錄顯示，警方正在為投票開始後可能的抗議活動做準備，預計抗議示威會持續到明年。

備忘錄指出，市警的策略制定需「時刻做好準備」，「今年11月3日將是現代競爭最激烈的總統選舉之一，總統選舉的獲勝者也很有可能在幾周內無法決定。 」

25歲的哥倫比亞大學(Columbia)華裔學生魏保羅(Paulo Wei，音譯)住在曼哈頓上西區的一棟公寓樓中，他打算在選舉日前往遷往傑維斯港(Port Jervis)的農場居住，那裡距離紐約市有兩個小時的車程，以期躲開類似今年6月開始的騷亂。

「我感覺自己被困在家裡了——抗議活動勢簡直一波未平一波又起。」魏保羅說，他注意到示威者經常聚集在他家附近的西區高速公路上，「這種事有可能再次發生，我不想被捲入其中，不管誰贏了，總有人會感到沮喪。」

31歲的華裔劉素馨是一家科技公司的員工，疫情 後她一直在位於曼哈頓東村的家中辦公，而如今她在決定在本周返回新澤西的家中和父母一起居住一段時間；「至少在到11月中旬我都不會回來，如果你看看如今東村的景象就會明白，雖然商業復甦，但遊民和生活質量一直在直線下降。」

她表示，大選給疫情施加了另一道枷鎖，沒有人願意出門，即使紐約人沈浸在這種情緒中以及幾個月之久，但不管誰在選舉中獲勝，紐約總是很多人情緒宣洩的選擇地。