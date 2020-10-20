疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

原定2027年初完成的關閉雷克島監獄、新建城區監獄計畫，預計將推遲八個月完成。（本報檔案照）

市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)在19日舉行的市都市計畫委員會(City Planning Commission)公聽會上表示，受新冠疫情 影響，原定2027年初完成的關閉雷克島監獄 、新建城區監獄計畫，預計將推遲八個月完成；對此，支持關閉雷克島監獄的前紐約州首席法官、司法改革獨立委員主席利普曼(Jonathan Lippman)表示強烈反對，但華埠 社區人士則表示，既然財政緊張，就不該繼續推進新監獄建案。

受新冠疫情影響，市府和市議會2021財年預算大幅減少，其中關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄的預算被削減4億7200萬元，外界此前就預計關閉雷克島監獄計畫可能因此推遲最晚到2029年才能完成；市長刑事司法辦公室19日證實該計畫確實將推遲，但僅計畫推遲八個月，預計仍能在白思豪政府任內開工。

目前，該計畫除遭遇財政緊張的問題外，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)此前就華埠新監獄建案將市府告上法庭，州高等法院日前作出裁決市都市計畫委員會及市議會隨後通過的華埠社區監獄相關的土地利用案均無效，須重新進行環境評估。

不過，市府也表示將提出上訴；市設計與建設局(Department of Design and Construction)第一副局長斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，預計上訴後的判決結果將在明年初出爐，若判決結果有利，市府仍能在白思豪任內啟動該計畫，並不影響總體進度。

市長刑事司法辦公室公共事務主管漢密爾頓(Colby Hamilton)則表示，該計畫的小幅度推遲主要因為疫情帶來的壓力，不代表市府放棄關閉雷克島監獄的承諾，「為社區新建現代化的監獄設施仍將在白思豪任內啟動，並在十年內完工。」

不過，關閉雷克島計畫的主要推手李普曼表示，市府推遲關閉雷克島監獄的計畫是不可接受的，「新冠疫情導致的經濟危機已經進一步加劇族裔間的不公平，使得關閉雷克島監獄這種終結不公義司法的計畫更加緊迫，而非推遲。」

而華埠社區人士則認為，關閉雷克島監獄、新建城區監獄的計畫在市府財政捉襟見肘的情況下，本就不該繼續推行；中華公所主席于金山表示，現在是停止該計畫的最好時機，因為全市犯人數量已經從此前的1萬5000人降至5000人，不再需要新建監獄，而且疫情導致市府財政緊張，這些都是停止該計畫的正當理由。

他說，「沒有錢，一切都是紙上談兵，要蓋這麼高檔的監獄就是在向社區示威；市府司法改革的目標是達到族裔公平，但新建監獄反倒會導致族裔衝突，華埠監獄會讓華裔和非洲裔關係緊張，皇后區監獄則會讓猶太裔與非洲裔關係緊張。」

NUBC共同創辦人李卓勳(Jan Lee)則表示，大部分紐約市民都希望雷克島監獄不要關閉；市府的行為是不負責任的，也是沒有邏輯的，充滿政治考慮，面對市府的上訴，NUBC將積極應對。