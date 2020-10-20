下東城開戒毒中心 華社批社委會背叛社區

中華公所和七大僑團認為，下東城傷害防治中心換址重開，第三社委會未盡到「看家」責任。（記者顏嘉瑩／攝影）

位於曼哈頓華埠 東百老匯 35號的戒毒中心「下東城傷害預防中心」(Lower East Side Harm Reduction Center)，於上周開始對外服務，由於地點選在圖書館 旁，引發紐約中華公所與七大僑團代表不滿；19日多個僑團致信第三社區委員會，痛批社委會未盡到「看家」責任，「黑箱作業」批准通過該中心換址重開。

原本在亞倫街(Allen St.)營業近20年的下東城傷害預防中心，於月前選在東百老匯35號重開，地點就在且林士果圖書館旁，引起社區反彈；雖然日前中華公所與七大僑團前往參觀時，該中心強調換址過程一切符合程序，同時也會投入促進社區發展。

中華公所與所屬七大僑團19日致信第三社委會主席Alysha Lewis-Coleman和經理史蒂莎(Susan Stetzer)，表示即便該中心為正派且專業的組織，但華埠社區不需要其服務，而密集的戒毒中心，也讓社區感到擔憂，信中更痛批第三社委會。

信中以「黑箱作業」形容第三社委會批准下東城傷害預防中心換址重開的流程，表示第三社委會應該要反應社區及居民的想法，但委員們卻在去年開會投票時，未主動告知警告社區，讓社區感到「遭背叛」；更讓社區憤怒的是，即便在批准通過後，第三社委會仍持續保持沉默，讓社區無法提出反抗；信中也對相關民選官員感到不滿。

中華公所與七大僑團也在日前參觀後致信下東城傷害預防中心，表示參觀後社區擔憂仍在，光在中華公所的半徑半哩內，就有四間戒毒中心，而該中心會選擇在東百老匯35號重開，只是因為該處租金較便宜，「這是對社區的歧視」。

信中還提到，社區對於該中心的不滿，不是針對中心職員或個人，而是希望強調，東百老匯35號並非是戒毒中心換址重開的選擇，僑團也將持續觀察該中心運作，同時繼續對相關人員傳達意見。

中華公所主席于金山表示，除中華公所與七大僑團，公所也同時與其他在東百老匯的僑團聯繫，希望團結社區聲音。