聖博德天主堂教友集會禱告 盼恢復中文彌撒

聖博德堂的中文彌撒在神父施華忠退休後終止，18日30多名教友到教會以中文禱告，希望能盡快找到神父主持中文彌撒。(記者顏嘉瑩/攝影)

在曼哈頓華埠 附近的聖博德天主堂擔任神父35年的施華忠於日前退休，在沒有能講中文神父的情況下，該堂中止了每周的中文彌撒；18日30多名教友自願到聖博德堂以中文禱告，在與本堂神父溝通之後，建議華人 可於每周日上午參加英文彌撒，會上將派中文福音單，同時教會也會尋找可說中文的神父，繼續為教友提供中文彌撒。

18日的中文禱告活動，由多年教友、紐約 中華公所主席于金山組織，30多名教友在原訂中午12時的中文彌撒時間，自發性地聚集在聖博德堂的「中華聖母」(Our Lady of China)像前，以中文禱告聚會，並希望教會能盡快找到適合神父，繼續主持中文彌撒。

于金山說，教友在會後與聖博德堂的本堂神父格雷伯(Brian Graebe)見面，在表達想法之後，格雷伯表示目前教會正在尋找會講中文的神父，繼續為教友提供中文彌撒服務；于金山說，格雷伯建議教友可於每周日上午10時30分參加英文彌撒，會上將派給教友中、英文福音單，11時後華人教友則可留下參加中文聚會，並以中文禱告。

此前華埠共有四間教會提供中文彌撒，在聖博德堂外，另外還有顯聖容堂、聖德肋撒堂，以及聖若瑟堂；聖博德堂和聖德肋撒堂的華人教友，都因為教會無法再繼續提供中文彌撒的緣故，轉至顯聖容堂參與彌撒。

于金山說，顯聖容堂地方不大，疫情之下也只能容納部分教友，即便教會提供線上彌撒，教友仍喜歡到教會參與活動，與其他教友互動，同時聖博德堂的教友多是年輕新移民，與其他教會教友結構較不同，因此中文彌撒服務至關重要。