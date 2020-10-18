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展望公園湖泊大批野鰻被放生 本地物種堪危

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙展望公園湖泊日前被發現有人放生大量野生鰻魚。(民眾提供)
布碌崙展望公園湖泊日前被發現有人放生大量野生鰻魚。(民眾提供)

布碌崙(布魯克林)展望公園湖泊(Prospect Park Lake)日前被發現有人放生大量鰻魚(eel)，專業人士從圖片鑑定是原產自東南亞的沼澤鰻魚，會食用植物、甲殼動物、昆蟲和魚類等，恐對本地物種構成威脅。

該事件發生於9月底，一名男子被路人看見將裝著大量鰻魚的袋子丟進湖裡，離開前還對路人說「我只是想拯救更多生命」；有數條鰻魚從袋子裡逃出來，有跑步的民眾看見鰻魚穿梭在草地邊。

該事件在社交媒體引起關注，城市生態學家Jason Munshi-South表示，喜歡動物的人經常以為放生是很好的方式，事實上大部分物種會因而死亡，也會引發後續問題。

從路人拍攝的圖片看，這些鰻魚被鑑定是原產自東南亞的鰻魚，在美國八個州曾出現過，牠們幾乎不挑食，可吃掉植物、昆蟲、甲殼動物、青蛙、海龜和其他魚類等，恐怕與本地物種競爭食物。

州環保廳(Department of Environmental Conservation)目前已介入調查，雖然路人表示曾看見至少100條鰻魚，但暫未確定數量；州環保廳表示，明年春季前會揪出這些鰻魚，不認為牠們能活過這個冬季。

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