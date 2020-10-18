健康資訊夯！ 法拉盛健康日400多人參與

法拉盛商業改進區17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等；左四起為李德怡、顧雅明與劉醇逸等。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情 尚未結束，為幫助民眾保持健康身體，法拉盛 商業改進區(Flushing BID)17日聯合多個組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等，吸引各族裔逾400人參與。

法拉盛商改區 共同主席李德怡表示，商改區在疫情期間致力於服務小商家，除了幫助餐飲業者申請戶外餐廳許可外，還在網站及時發布法規等相關信息，並開發戶外餐廳地圖，幫食客找到「隱藏」餐廳，同時也促進當地經濟發展。

針對本次健康日活動，李德怡說，民眾的健康最為重要，她希望通過這次活動，讓社區移民獲得相關資訊，身體出現不適後，及時就診，勿將小病拖大。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，當天活動提供健康篩檢、醫療信息、健保資訊與中醫養生等資訊，還向民眾贈送禮物，吸引400多名各族裔的民眾參與；他表示，與會者均登記聯繫方式，戴口罩、保持社交距離，前往各攤位諮詢醫療保險等信息。

紐約器官及組織捐贈機構LiveOnNY社區外展協調員邱尚智也前往當天的活動，他說，因疫情影響他們曾有數月停工，但近期已恢復大部分工作，共有31名善心人士捐出器官，17個家庭受到幫助。

邱尚智表示，或因傳統文化等因素的影響，許多華裔民眾離世後，不願捐贈器官，他希望通過類似活動，改變華裔社區的刻板印象，獻出一片愛；他舉例說，疫情期間有一名中年華裔女士離世，死者先生在他的說服下，同意將妻子器官捐出，用另一種方式延長妻子的生命。

州參議員劉醇逸與市議員顧雅明表示，若民眾身體出現不適，應及時就診，無論是否有身分或健康保險，紐約市的醫療系統都會為民眾提供治療。