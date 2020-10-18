我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

健康資訊夯！ 法拉盛健康日400多人參與

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛商業改進區17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等；左四起為李德怡、顧雅明與劉醇逸等。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商業改進區17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等；左四起為李德怡、顧雅明與劉醇逸等。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情尚未結束，為幫助民眾保持健康身體，法拉盛商業改進區(Flushing BID)17日聯合多個組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等，吸引各族裔逾400人參與。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，商改區在疫情期間致力於服務小商家，除了幫助餐飲業者申請戶外餐廳許可外，還在網站及時發布法規等相關信息，並開發戶外餐廳地圖，幫食客找到「隱藏」餐廳，同時也促進當地經濟發展。

針對本次健康日活動，李德怡說，民眾的健康最為重要，她希望通過這次活動，讓社區移民獲得相關資訊，身體出現不適後，及時就診，勿將小病拖大。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，當天活動提供健康篩檢、醫療信息、健保資訊與中醫養生等資訊，還向民眾贈送禮物，吸引400多名各族裔的民眾參與；他表示，與會者均登記聯繫方式，戴口罩、保持社交距離，前往各攤位諮詢醫療保險等信息。

紐約器官及組織捐贈機構LiveOnNY社區外展協調員邱尚智也前往當天的活動，他說，因疫情影響他們曾有數月停工，但近期已恢復大部分工作，共有31名善心人士捐出器官，17個家庭受到幫助。

邱尚智表示，或因傳統文化等因素的影響，許多華裔民眾離世後，不願捐贈器官，他希望通過類似活動，改變華裔社區的刻板印象，獻出一片愛；他舉例說，疫情期間有一名中年華裔女士離世，死者先生在他的說服下，同意將妻子器官捐出，用另一種方式延長妻子的生命。

州參議員劉醇逸與市議員顧雅明表示，若民眾身體出現不適，應及時就診，無論是否有身分或健康保險，紐約市的醫療系統都會為民眾提供治療。

安保健康保險、 城市保健計畫與王嘉廉社區醫療中心等多機構都在活動現場設有攤位。(...
安保健康保險、 城市保健計畫與王嘉廉社區醫療中心等多機構都在活動現場設有攤位。(記者牟蘭／攝影)
邱尚智(右一)宣傳器官捐贈的重要性。(記者牟蘭／攝影)
邱尚智(右一)宣傳器官捐贈的重要性。(記者牟蘭／攝影)
「2020法拉盛健康日」吸引逾400名民眾參與。(記者牟蘭／攝影)
「2020法拉盛健康日」吸引逾400名民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 商改區

上一則

布碌崙天主教會促撤宗教活動人數限令 遭駁回

下一則

小商業服務局局長訪8大道 籲商家善用免費資源

延伸閱讀

健康資訊夯！ 2020法拉盛健康日吸引逾400人參與

健康資訊夯！ 2020法拉盛健康日吸引逾400人參與

法拉盛亞裔遭疫情重創 戶外餐廳自救

法拉盛亞裔遭疫情重創 戶外餐廳自救
凱撒劉瑛律師樓經驗豐富資深出庭訴訟王牌律師

凱撒劉瑛律師樓經驗豐富資深出庭訴訟王牌律師
汽車保費節節升 永一保險與你分享如何降低車保險費用 索取正確的理賠

汽車保費節節升 永一保險與你分享如何降低車保險費用 索取正確的理賠
四男子闖法拉盛鬧市店鋪搶劫 警方通緝嫌犯

四男子闖法拉盛鬧市店鋪搶劫 警方通緝嫌犯
法拉盛1家非法賭場被查封 1人被控

法拉盛1家非法賭場被查封 1人被控

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
警方在嬰兒母親的住所調查。(ABC7視頻截圖)

生下孩子從窗戶扔出去 紐約皇后區一母親被捕

2020-10-12 21:51
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台