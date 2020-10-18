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小商業服務局局長訪8大道 籲商家善用免費資源

記者顏潔恩／紐約報導
市小商業服務局局長多瑞斯(左)日前在布碌崙社區人士的邀請下探訪8大道，聆聽華人商家面臨的難題。(取自SBS推特)
市小商業服務局局長多瑞斯(左)日前在布碌崙社區人士的邀請下探訪8大道，聆聽華人商家面臨的難題。(取自SBS推特)

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)日前在布碌崙(布魯克林)社區人士的邀請下拜訪8大道，聆聽華人商家面臨的難題；該局專員指出，自5月份起針對紐約市經濟重啟成立不少項目，包括針對重開產業應達標準提供免費諮詢，能幫助小商家避免違規被開罰單，呼籲商家善用這些免費資源。

社區維權人士陳Jerry日前邀請多瑞斯拜訪8大道，在州府防疫令的限制下，只邀請數名華人業者坐下來與他會面，之後多瑞斯巡訪當地多名業者，了解他們目前的經營狀況；陳Jerry表示，商家提出的問題包括戶外用餐如何確保顧客保暖、申請「薪資保護貸款計畫」(PPP)程序等，但最令商家頭疼的是市府機構頻繁上門突擊檢查。

其中6大道金皇廷大酒樓曾在一小時內先後遭樓宇局(Department of Buildings)兩名人員上門檢查，業者表示向來遵守防疫規定，並不介意被檢查，但顧客見狀難免感到害怕；多瑞斯表示清楚此類情況偶爾發生，商家能做的僅是持續遵守不斷變化的規定，而當局在疫情下設立不少項目，民眾可前往諮詢。

該局媒體發言人基特(Samantha Keitt)舉例，專員可通過視訊視察業者的店面，指出可能違規的地方、並提出改善建議，在檢查人員上門以前修復好，便能避免收到罰單；她表示，多瑞斯相當關注各區商家的生意情況，自經濟重開以來，在社區展開至少22個巡防，並積極解決商家的問題，接下來也會持續進行類似活動。

她建議有興趣的民眾可上網至nyc.gov/business或撥打專門熱線至888-SBS4NYC查詢，提供包括華文在內的200種翻譯語言服務。

華人業者向市小商業服務局局長多瑞斯(右)反映生意情況。(取自SBS推特)
華人業者向市小商業服務局局長多瑞斯(右)反映生意情況。(取自SBS推特)

8大道 華人 防疫

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