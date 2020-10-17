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MOCA浴火重生 攜新館藏室和40周年櫥窗展與民眾見面

記者金春香／紐約報導
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。（記者金春香／攝影）
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。（記者金春香／攝影）

美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)為紀念博物館建館40周年、同時因應對疫情無法提供室內參觀而專門設置的「華埠之窗」(Windows for Chinatown)櫥窗展17日正式與民眾見面，位於霍華德街3號(3 Howard St.)的「MOCA工作坊」(MOCA Workshop)新館藏室也開始啟用，將今年1月在茂比利街70號(70 Mulberry)火災中受損後修復的近百萬館藏更好保存，同時利用該空間吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。

策展人譚海俊介紹，「華埠之窗」展主要分為五個展塊，前三展塊位於中央街(Centre St.)：第一展塊為「如何在疫情期間回應種族歧視行為？」展品來自疫情期間MOCA發起的「四海一家」(OneWorld)主題收藏活動，記錄華人群體如何發起各種活動來提高對反華裔歧視的關注，展品包括照片、繪畫、詩歌、海報、口述歷史紀錄等，展塊的背景牆也以疫情期間有關華裔備受歧視的報刊文章為主。

第二展塊為「誰曾坐落於此？」介紹曾經坐落在MOCA所在位置的歷史，這裡曾經屬於大型機械交易所，以前曾坐落由鵝卵石鋪成的雙向街道，道路兩邊的工業建築一層為機械交易商，上層則是服裝加工廠，MOCA進駐首層後，這幢建築內部空間發生巨大變化，知名建築師林瓔(Maya Lin)在設計MOCA時，為反思美國華裔身分的二元性，確保館內主打向東面向中央街和向西面向拉菲逸街(Lafayette St.)的幾扇櫥窗，當人們置身於MOCA建築中庭時，也就是正位於東方和西方的交界處，展現所有移民都熟悉的「錯位」(dislocation)之感。

第三展塊為「中國城在哪裡？」介紹了曼哈頓、法拉盛和日落公園三大華人聚居區的起源和發展。

位於拉菲逸街的第四和第五展塊分別為「抗議運動在我們的社區中扮演了什麼角色？」和「什麼時候開始商舖變得不再只是商舖？」前者以今年夏天在全美爆發的「黑人命也是命」抗議運動出發，介紹了華裔歷史早年通過抗議維護自身權利的歷史，如1974年孔子大廈建造時中國籍工人受到雇用歧視，他們進行了一場針對工作平等的抗議，最後建築承包商終於同意雇用25名少數族裔工人。

後者則通過櫥窗展示出位於MOCA內的「中國城雜貨店」，讓民眾在無法進館的情況下也能觀摩到博物館的一角，這些雜貨店在華裔社區曾扮演很多角色，既供應日常和中國特色商品，也是藥房、郵局、旅行社和社區中心，但之後隨著商業發展，這些雜貨店如今只存在於老一輩的記憶中。

姚南薰表示，雖然經歷災難性大火和隨之而來的疫情，但MOCA堅強重生，「MOCA工作坊」的空間是此前茂比利街70號二樓館藏室的二倍，這裡不僅展出對大眾開放的館藏，還將舉辦各種活動，吸引年輕一代加入到保存和敘述珍貴華裔歷史的隊伍中；「華埠之窗」展將至少展出至明年年初。

位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一...
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。（記者金春香／攝影）
譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展。（記者金春香／攝影）
譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展。（記者金春香／攝影）
譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展，民眾可從窗外看到「中國城雜貨店」。（記者金春香／攝...
譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展，民眾可從窗外看到「中國城雜貨店」。（記者金春香／攝影）
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一...
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。（記者金春香／攝影）
譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展。（記者金春香／攝影）
譚海俊介紹「華埠之窗」櫥窗展。（記者金春香／攝影）
百人會共同創辦人鄧兆祥介紹由其叔叔珍藏、已捐贈給MOCA的稀有中文打字機。（記者...
百人會共同創辦人鄧兆祥介紹由其叔叔珍藏、已捐贈給MOCA的稀有中文打字機。（記者金春香／攝影）
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一...
位於霍華德街3號的「MOCA工作坊」不僅收納館藏，還將舉辦各種活動吸引更多青年一代加入到保存、記錄美國華裔歷史的行動中。（記者金春香／攝影）

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