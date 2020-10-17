健康資訊夯！ 2020法拉盛健康日吸引逾400人參與

「2020法拉盛健康日」吸引逾400名民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情 尚未結束，為幫助民眾保持健康身體，法拉盛 商業改進區(Flushing BID)17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等，吸引各族裔逾400人參與。

法拉盛商改區 共同主席李德怡表示，商改區在疫情期間致力於服務小商家，除了幫助餐飲業者申請戶外餐廳執照外，還在網站發布法規等相關信息更新，並開發戶外餐廳地圖，幫助食客找到「隱藏」餐廳的同時，也促進當地經濟的發展。

針對本次健康日活動，李德怡說，民眾的健康最為重要，她希望通過這次活動，讓社區的新老移民獲得相關資訊，身體出現不適後，及時就診，勿將小病拖大。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，當天的活動提供健康篩檢、醫療信息、健保資訊與中醫養生等資訊，還向民眾贈送禮物，吸引400多名各族裔的民眾參與；他表示，與會者均登記聯繫方式，戴口罩、保持社交距離，前往各攤位諮詢醫療保險等信息。

器官捐獻組織LiveonNY的社區外展協調員邱尚智也前往當天的活動，他說，因疫情影響他們曾有數個月停工，但近期已恢復大部分工作，共有31名善心人士捐出器官，17個家庭受到幫助。

邱尚智表示，或因傳統文化等因素的影響，許多華裔民眾離世後，不願參與器官捐贈活動，他希望通過類似的活動，改變華裔社區的刻板印象；他舉例說，疫情期間曾有一名中年的華裔女士離世，死者的先生在他的說服下，同意將妻子器官捐出，用另一種方式延長妻子的生命。

州參議員劉醇逸與市議員顧雅明表示，若民眾身體出現不適，應及時就診，無論是否有身分或健康保險，紐約市的醫療系統都會為民眾提供治療。