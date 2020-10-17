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健康資訊夯！ 2020法拉盛健康日吸引逾400人參與

記者牟蘭／紐約報導
「2020法拉盛健康日」吸引逾400名民眾參與。(記者牟蘭／攝影)
「2020法拉盛健康日」吸引逾400名民眾參與。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情尚未結束，為幫助民眾保持健康身體，法拉盛商業改進區(Flushing BID)17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等，吸引各族裔逾400人參與。

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，商改區在疫情期間致力於服務小商家，除了幫助餐飲業者申請戶外餐廳執照外，還在網站發布法規等相關信息更新，並開發戶外餐廳地圖，幫助食客找到「隱藏」餐廳的同時，也促進當地經濟的發展。

針對本次健康日活動，李德怡說，民眾的健康最為重要，她希望通過這次活動，讓社區的新老移民獲得相關資訊，身體出現不適後，及時就診，勿將小病拖大。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，當天的活動提供健康篩檢、醫療信息、健保資訊與中醫養生等資訊，還向民眾贈送禮物，吸引400多名各族裔的民眾參與；他表示，與會者均登記聯繫方式，戴口罩、保持社交距離，前往各攤位諮詢醫療保險等信息。

器官捐獻組織LiveonNY的社區外展協調員邱尚智也前往當天的活動，他說，因疫情影響他們曾有數個月停工，但近期已恢復大部分工作，共有31名善心人士捐出器官，17個家庭受到幫助。

邱尚智表示，或因傳統文化等因素的影響，許多華裔民眾離世後，不願參與器官捐贈活動，他希望通過類似的活動，改變華裔社區的刻板印象；他舉例說，疫情期間曾有一名中年的華裔女士離世，死者的先生在他的說服下，同意將妻子器官捐出，用另一種方式延長妻子的生命。

州參議員劉醇逸與市議員顧雅明表示，若民眾身體出現不適，應及時就診，無論是否有身分或健康保險，紐約市的醫療系統都會為民眾提供治療。

法拉盛商業改進區17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、...
法拉盛商業改進區17日聯合多組織舉辦「2020法拉盛健康日」，提供免費健康篩檢、醫療信息與健保資訊等。(記者牟蘭／攝影)
邱尚智(右一)宣傳器官捐贈的重要性。(記者牟蘭／攝影)
邱尚智(右一)宣傳器官捐贈的重要性。(記者牟蘭／攝影)
安保健康保險、 城市保健計畫與王嘉廉社區醫療中心等多機構都在活動現場設有攤位。(...
安保健康保險、 城市保健計畫與王嘉廉社區醫療中心等多機構都在活動現場設有攤位。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 疫情 商改區

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