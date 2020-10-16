線上討論監獄設計 華社批陷阱

市府相關單位14日晚在線上舉辦城區監獄前景設計討論會議。(視訊會議截圖)

雖然紐約州高等法院於日前裁定，曼哈頓華埠 社區監獄 相關的土地利用案無效，建案進程須停止，14日晚主導城區監獄計畫的市司法改革獨立委員會和紐約市 設計和建築局，仍舉辦線上會議，邀請居民參與監獄前景設計討論，遭到居民痛批該舉動為「陷阱」，僅透過表面議程及民眾的表面參與，來達到市府所謂改革司法、創建人道且安全監獄環境的目的。

法官凱利(John Kelley)於上月21日裁定華埠社區的監獄土地利用案無效，不過市府於隔日提出上訴；14日晚與會市府官員強調，法院雖然要求建案暫停，但市府興建城區監獄的計畫仍在進行，「關閉雷克島監獄、改革司法的計畫仍在進行，社區的參與及討論對我們至關重要，我們不想要停止前進。」

當晚約上百名參與者，紐約中華公所也參與討論，主席于金山認為，法院要求市府停止建案進程，如今市府仍堅持舉辦類似討論會議等同「霸王硬上弓」，他表示，社區會繼續呼籲市府取消上訴程序，也會堅持抗議到底。

反對城區監獄組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)共同創辦人李卓勳稱當晚的活動為「陷阱」(set up)，藉由大眾共同參與由市府主導的計畫，來達到表面上改革司法、創建人道且安全環境的目的。

該組織共同創辦人馬泰(Christopher Marte)說，過去兩年社區要求市府資訊要公開透明，但當晚會議卻未達到該目的，在長達兩小時會議中，不允許公眾說話，僅在最後開放15分鐘提問；「市府將zoom變成一個武器，禁止公眾說話，也監控每個人說話的內容。」

市府官員表示，2月26日曾在社區舉辦工作小組，邀請居民共同討論，從城區監獄外觀、設計到公共空間使用等提出意見，並選出參與群眾喜歡的設計；14日線上討論是針對居民喜歡社區的哪些特色、設計喜好，以及如何妥善運用社區空間等問題討論。

根據上次討論結果，參與討論的社區居民認為，建築本身應可反映華埠社區的歷史氛圍、擁有開闊的造景設計；在人文設計上希望呈現社區小商家的多元文化、中餐的多樣性，並能成為文化中心；另外，是否能為社區帶來便利性、擁有平價的華裔商店以及集中性，也是與會者關心的議題。