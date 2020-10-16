線上討論監獄設計 華社批陷阱
雖然紐約州高等法院於日前裁定，曼哈頓華埠社區監獄相關的土地利用案無效，建案進程須停止，14日晚主導城區監獄計畫的市司法改革獨立委員會和紐約市設計和建築局，仍舉辦線上會議，邀請居民參與監獄前景設計討論，遭到居民痛批該舉動為「陷阱」，僅透過表面議程及民眾的表面參與，來達到市府所謂改革司法、創建人道且安全監獄環境的目的。
法官凱利(John Kelley)於上月21日裁定華埠社區的監獄土地利用案無效，不過市府於隔日提出上訴；14日晚與會市府官員強調，法院雖然要求建案暫停，但市府興建城區監獄的計畫仍在進行，「關閉雷克島監獄、改革司法的計畫仍在進行，社區的參與及討論對我們至關重要，我們不想要停止前進。」
當晚約上百名參與者，紐約中華公所也參與討論，主席于金山認為，法院要求市府停止建案進程，如今市府仍堅持舉辦類似討論會議等同「霸王硬上弓」，他表示，社區會繼續呼籲市府取消上訴程序，也會堅持抗議到底。
反對城區監獄組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)共同創辦人李卓勳稱當晚的活動為「陷阱」(set up)，藉由大眾共同參與由市府主導的計畫，來達到表面上改革司法、創建人道且安全環境的目的。
該組織共同創辦人馬泰(Christopher Marte)說，過去兩年社區要求市府資訊要公開透明，但當晚會議卻未達到該目的，在長達兩小時會議中，不允許公眾說話，僅在最後開放15分鐘提問；「市府將zoom變成一個武器，禁止公眾說話，也監控每個人說話的內容。」
市府官員表示，2月26日曾在社區舉辦工作小組，邀請居民共同討論，從城區監獄外觀、設計到公共空間使用等提出意見，並選出參與群眾喜歡的設計；14日線上討論是針對居民喜歡社區的哪些特色、設計喜好，以及如何妥善運用社區空間等問題討論。
根據上次討論結果，參與討論的社區居民認為，建築本身應可反映華埠社區的歷史氛圍、擁有開闊的造景設計；在人文設計上希望呈現社區小商家的多元文化、中餐的多樣性，並能成為文化中心；另外，是否能為社區帶來便利性、擁有平價的華裔商店以及集中性，也是與會者關心的議題。
上一則
法拉盛整齊牙科院長金博士當天植牙 技高一疇 贏得華人好評
下一則
FB留言