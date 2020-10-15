布碌崙華人商家籲市府 勿對首次違規開罰單

市府機構15日攜手布碌崙華人組織舉行線上活動，說明紐約市企業和小商家重開的合規要求，並解答商家疑惑。(取自視頻截圖)

市府機構15日攜手布碌崙(布魯克林)華人 組織舉行線上活動，說明紐約市 企業和小商家重開的合規要求並解答商家的疑惑；當天許多與會華人商家向專員申訴，新冠疫情 造成收入淡薄，而市府重開的規定既複雜又經常改變，希望檢查人員能通融，商家首次違規時不要開罰單、僅給予口頭警告。

當天會議吸引不少華人商家參與，經營洗衣店多年的洪先生說，疫情期間生意清淡，為了重啟經濟十分願意配合市府的防疫政策，然而許多規定很複雜，後來有改變規定，有時商家都不知道自己已違規；他們表示開罰單和收款不應是市府的目的，希望通融首次違規的商家，不要直接開罰單。

洪先生表示，儘管店內明確指出顧客需戴口罩，但許多人仍不配合，就算報警了，等警員抵達現場對方早已離開，商家不僅擔心病毒傳染、也深怕接到罰單。

市消費者事務局(DCA)專員Alberto Roldan回應說，只要店主在門口或窗外張貼提醒顧客戴口罩的海報，就有權拒絕為不配合的人提供服務；店主也可主動提供口罩，要求保持社交距離，或說服顧客採用放下就走(drop-off)的洗衣服務，降低在店面逗留的時間。

有商家擔心假冒的檢查人員上門審查，專員表示他們都會攜帶徽章或穿著制服現身，商家可要求查看對方的工作ID，以確定是正規檢查，商家有任何問題可撥打市府熱線311查詢。