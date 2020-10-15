西點軍校15學生訪中華公所 學習華裔歷史及文化

15名西點軍校艾森豪領袖培養項目的學生，於日前訪問中華公所，了解華裔移民歷史及學習中華文化。(中華公所提供)

西點軍校與哥倫比亞大學共同合作的艾森豪領袖培養項目(Eisenhower Leader Development Program)，日前帶著該項目的15名學生到曼哈頓華埠 參觀紐約中華公所及紐約華僑學校；由於近年有愈來愈多的華人 參軍，該項目希望透過實地訪問，提升學生對華裔 歷史及中華文化的認知與了解，有助於在學習與實戰中的實踐能力。

該項目負責人Pete Driscoll表示，中華公所擁有上百年歷史，與僑校都是華人社區最具代表組織之一，也是了解華裔移民歷史與中華文化的快速通道及平台，對提高學生對多元文化的認識有相當助益。

中華公所主席于金山則說，該公所成立於1883年，為華埠歷史最悠久的社區組織之一，華人與西點軍校的淵源悠久，從1990年的首位西點軍校華裔畢業生溫應星，到如今有更多華裔青年加入軍隊、保家衛國；他也向學生們解釋近年華裔社區移民結構的轉變，但華人仍喜歡到中華文化氛圍濃厚的華埠消費。

僑校校長王憲筠說， 有愈來愈多外族裔對學習中文及中華文化感興趣，該校就有超過15%的非華裔學生；她也表示，該校有專門為成人設計的中文課程，也歡迎艾森豪領袖培養項目的學生到僑校學習中文。