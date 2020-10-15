109分局警民會 頒獎離任局長夏因

社區委員會向夏因(右二)頒發特別獎，右一為歐康納，左一為顧雅明，左二為社區委員會主席Jerry Filippidis。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 轄區市警109分局14日召開警民會，新任局長歐康納(John O'Connell)與卸任局長夏因(D.I. Keith Shine)均出席，分局社區委員會向夏因頒發特別獎，感謝他兩年來的服務；夏因表示，在109分局任局長的兩年，是他23年警界生涯中最難忘的時光之一。

特意回來與社區告別的夏因說，「我要感謝社區事務探員歐唐納(Kevin O Donnell)和社區事務官黃凌欽，他們就像我的左右手；還要感謝社區委員會，與分局合作舉辦無數場精彩的活動。」

他還說，「109分局轄區可謂全市的榜樣，這裡警民關係融洽，警員盡力保護社區，民眾給予警局各方面支持，相信在新局長歐康納會帶領下會更好。」

警員Daniel Gangale和Elias Dallis榮獲「本月最佳警員」，歐康納表示，這兩名警員日前應對一起家暴 報案，到達現場後，一發子彈向他們的方向射過來，但兩名警員絲毫未退卻，沉著冷靜處理，最終合力逮捕開槍嫌犯，且未造成任何人員傷亡。

針對轄區罪案，歐康納表示，竊案是近期多發罪案，包括公共場所偷竊、入車盜竊等，竊車案也較為嚴重，今年以來，轄區內被盜的62輛車都是因為車鑰匙留在車內，占所有被盜車數量超過一半。

州參議員 劉醇逸、市議員顧雅明、第20選區市議員參選人黃敏儀等也出席警民會。