Kotofit共同創辦人Vibhav Agarwal及友人。

AI摘要 文章摘要整理： Kotofit在法拉盛開設全新羽球館，主打社群交流、專業場地與會員優惠，並將於12月12日舉辦分級羽球賽。

法拉盛羽球 愛好者又多了一個好去處。紐約羽球品牌Kotofit位於法拉盛2510 Ulmer Street的全新球館，11月22日舉辦開幕派對，吸引逾200位球友與社區居民到場同樂。

羽球從來不只是一項運動。對許多家庭來說，羽球是朋友相約、同事聯誼、一家大小共度週末的方式。Kotofit看重的正是這份凝聚力，致力讓熱愛羽球的人更容易打到球、找到球友，讓羽球成為連結社區、結交朋友的橋樑。Kotofit目前已在澤西市（Jersey City）與皇后區長島市 （LIC）經營球館，如今把這份社群氛圍帶到法拉盛。無論是爸媽帶孩子來練球、全家一起上場，還是下班後和朋友來一場，都能在這裡找到自己的位置。

Kotofit共同創辦人Vibhav Agarwal表示：「羽球是一項把人聚在一起的運動。很多人因為打球成了好朋友，也有不少家庭把打球變成全家的固定活動。法拉盛有深厚的羽球文化，我們希望讓更多人更容易打到球，交到朋友。」

法拉盛館設有六面專業羽球場，每天上午6時營業至凌晨2時。球館挑高27英尺，高遠球不必擔心碰頂；全館恆溫空調、免費停車，並設有球拍專賣店及當日穿線服務，每座球場都有即時回放系統。開放式打球（Open Play）依程度分場，每場兩小時、最多6人，即使一個人來，也能和程度相近的球友打得盡興。

前世界排名第84名球員坐鎮教學

Kotofit延攬馬來西亞前國家青年隊球員Gan Jing Err加入教練團隊。她曾登上世界羽聯（BWF）混雙世界排名第84名，具備國際賽事經驗，將在法拉盛館開設成人及兒童羽球課程。課程按程度分班，兒童班每班最多6名學員、每堂90分鐘，體驗課只要29元。

開幕優惠：Platinum會員月費99元，限量50名

為慶祝開幕，Kotofit推出限量50名的Platinum會員：每月99元，即可在非尖峰時段（平日上午6時至晚上6時、週日晚上6時後）無限次參加開放式打球；尖峰時段的開放式打球，會員價僅11元（原價22元）。週五至週日團體打球同樣有優惠，8至16人，每人18元，16人以上每人15元，適合家庭、球隊和公司聚會。

12月12日Kotofit羽球賽 按程度分組

Kotofit將於12月12日（週六）再度舉辦羽球賽。比賽按程度分組，先進行小組循環賽再進入淘汰賽，每位選手都保證能打多場比賽。報名請透過Kotofit應用程式，並於dubr.club完成免費評級。

Kotofit法拉盛館

地址：2510 Ulmer Street, Flushing, NY11354

營業時間：每天上午6時至凌晨2時

訂場及會員：kotofit.podplay.app，官網：kotofit.com

微信：kotofit1，WhatsApp：+1 555 813 0096。