莊哲男腸胃中心新加盟的美國腸胃科專科醫師劉穎恆。

AI摘要 文章摘要整理： 莊哲男腸胃中心迎來劉穎恆醫師加盟，強調依美國最新指引提升高品質腸鏡與大腸癌篩檢，守護法拉盛華人社區腸胃健康。

位於法拉盛 Sanford大道的莊哲男腸胃中心，近日迎來美國腸胃科專科醫師劉穎恆正式加盟。

劉醫師擁有美國內科及胃腸肝膽專科雙重認證，畢業於紐約愛因斯坦醫學院，取得醫學博士學位，隨後於紐約大學朗格尼醫學中心完成內科住院醫師訓練，並在西奈山醫院完成胃腸肝膽專科培訓。她曾任職於曼哈頓 Lenox Hill Hospital胃腸科，現任霍夫斯特拉大學助理教授，臨床經驗豐富，通曉普通話及廣東話。

劉醫師指出，近年美國年輕族群大腸癌發病率持續上升，越來越多患者在50歲前確診。美國癌症 協會及美國胃腸病學會建議，一般風險成年人應從45歲開始接受大腸癌篩檢，並持續至75歲。若有大腸癌家族史、遺傳性大腸癌症候群或慢性發炎性腸道疾病等高風險因素，則應提早接受檢查。

劉醫師強調，預防大腸癌不僅要定期接受腸鏡檢查，更重要的是確保檢查品質。高品質腸鏡包括充分的腸道清潔準備、良好的盲腸到達率、完整切除息肉，以及提供標準化追蹤建議。其中，醫師是否花足夠時間仔細檢查每段腸道，更是關鍵。

根據美國胃腸內視鏡學會2024年發布的腸鏡品質指標，正常篩檢腸鏡的平均退出時間，即從盲腸至肛門口的檢查時間，應至少8分鐘。若加上腸道清洗及息肉切除等程序，一次高品質腸鏡檢查通常至少15分鐘。

另一項重要指標是腺瘤檢出率（Adenoma Detection Rate，ADR）。研究顯示，ADR越高，患者日後罹患大腸癌的風險越低。2024年新版品質指標建議，篩檢腸鏡的ADR應達35%以上，並新增鋸齒狀病變檢出率（SSLDR）作為評估標準。

劉醫師表示，目前大腸癌篩檢方式包括糞便潛血檢查及糞便DNA檢測等，但腸鏡能在發現癌前息肉時同步切除，因此仍是預防大腸癌的黃金標準。

隨著劉醫師加盟，莊哲男腸胃中心將持續提供符合美國最新品質標準的無痛胃鏡、無痛腸鏡、大腸癌篩檢及各類消化系統疾病診療服務，協助法拉盛及大紐約地區華人社區及早發現病灶、及早治療，守護腸胃健康。

診所地址：133-47 Sanford Ave., Suite 1C/1D, Flushing, NY 11355，預約專線：718-461-9779。