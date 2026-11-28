QM Advance資深專員Sara Huang。

AI摘要 文章摘要整理： QM Advance推出免查信用、免個人擔保的商業資金周轉方案，最快24至48小時放款，協助全美中小企業以應收款轉現金應付擴張與急需。

在競爭激烈的商業環境中，充裕且靈活的營運資金往往是企業脫穎而出的關鍵。由前小型企業主創立的「QM Advance」資金周轉公司，深諳中小企業家在日常經營中所面臨的資金壓力。為協助商家迅速解決燃眉之急，QM Advance推出比傳統銀行貸款更簡便、快捷的商業資金周轉方案，以收費低廉、無隱藏收費及特快審批著稱，專為全美各行各業的老闆提供即時營運支援，助中小企業把握商機。

不同於手續繁複的傳統商業貸款，具備15年良好信譽的QM Advance之周轉方案直接與借貸方合作，無需經經紀人，申請流程極為簡化。該方案批核率高達99%，借款金額由5,000美元至20萬美元（甚至更高），最快24至48小時即可直接放款到帳。更重要的是，申請過程無需查核個人信用紀錄，亦不要求個人擔保。

QM Advance負責人表示：「我們在審批時，看重的是企業未來的發展潛力與業務前景，而非企業主過去的信用紀錄。」此方案的運作原理是將企業未來的應收款項轉化為現時的營運現金，資金用途不受限制，無論是擴張業務、添置設備或度過行業淡季皆可使用。服務範圍涵蓋餐館、超市、批發零售、服裝店、美甲店、美容、按摩Spa、自助洗衣店（洗籠）、乾洗店、娛樂場所等幾乎所有行業。

擁有15年成功歷史的QM Advance，至今已協助數以萬計的中小企業解決即時資金需求，在業界贏得極佳口碑。客戶Lee分享道：「經朋友極力推薦，我選擇了QM Advance，事實證明他們的服務確實比傳統銀行更有效率。團隊成員態度親切，針對我面對的經營難題提供了專業且具針對性的建議，整個申請過程既簡單又快捷。我非常感謝他們的協助，並誠摯推薦給有需要的同行。」

QM Advance始終秉持「協助企業邁向成功」的服務宗旨，陪伴商家克服經濟挑戰、穩健成長。如果您正準備拓展業務或需要緊急營運資金，歡迎立即致電諮詢。

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