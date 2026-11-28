AI摘要 文章摘要整理： 中國信託銀行在美推出高利定存方案，並與韓國美妝品牌OLIVE YOUNG合作提供客戶專屬8折優惠，兼顧理財收益與節慶消費禮遇。

中國信託銀行（CTBC Bank USA）現推出7個月定存4.08%年利率 及11個月定存4.18%年利率，幫助客戶穩健理財的同時，享有更具競爭力的收益回報。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，7個月定期存款4.08% APY及11個月定期存款4.18% APY最低開戶金額為2萬5000元。詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

此外，中國信託銀行感謝客戶多年來的支持與信任，特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶年節的到來！中國信託銀行與韓國美妝品牌OLIVE YOUNG攜手合作，為您帶來專屬優惠。OLIVE YOUNG是韓國知名的生活風格品牌，匯集多元的美妝、個人護理及健康保健好物，讓您一次滿足日常所需與節慶送禮需求。

即日起於OLIVE YOUNG 門市或線上消費，即可享8折優惠！欲獲得優惠碼，客戶須先註冊中國信託銀行網路銀行，並完成OLIVE YOUNG會員帳戶註冊。最低消費1美元，每筆交易最多可省30美元。無論是為自己挑選心儀的美妝好物，還是為家人朋友準備節慶禮物，都能享有中國信託銀行為您精選的專屬禮遇。詳情請上網www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers。尚未成為中國信託銀行的客戶，也可透過網路銀行，3分鐘完成開戶，立即享有獨家優惠。開戶請上網：https://ctbcbankusa.com/zh/Personal-Checking/。

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網路，於全美共有21個服務據點，遍及加州、紐約州、新澤西州及亞利桑那州。中國信託銀行將持續落實We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。該銀行擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，扶助全美蓬勃發展的華人社區，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情，請上中國信託銀行網站：www.ctbcbankusa.com。