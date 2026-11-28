恆信護理執行長Bernhard Schiel（持剪刀者）與總裁兼營運長Brian Schiel（左，持麥克風者）主持法拉盛新辦公室剪彩。

AI摘要 文章摘要整理： 恆信護理在紐約法拉盛開設新辦公室並慶祝創立45週年，未來將聚焦華語護理員招募、培訓與社區服務。

美國居家護理機構——恆信護理（Bestcare Home Health Care Services）於11月19日在紐約法拉盛 舉行新辦公室開幕暨創立45週年慶典。執行長Bernhard Schiel與總裁兼營運長Brian Schiel，偕公司管理層、醫療保險機構代表及社區合作夥伴齊聚一堂，共同見證剪彩儀式，標誌著恆信護理深耕紐約華人社區，邁入新階段。

恆信護理成立於1981年，總部位於紐約州Levittown，是一家獲得The Joint Commission認證的持牌居家護理機構（LHCSA）。該公司擁有數千名居家護理員，服務網路覆蓋紐約市 五區、長島納蘇郡（Nassau County）、蘇福克郡（Suffolk County）及威徹斯特郡（Westchester County），為不同社區的長者及有護理需求的家庭提供專業居家護理服務。

45年來，恆信護理持續發展專業護理團隊，並與多家管理式長期護理計劃（MLTC）、醫療保險機構及社區組織建立合作關係。該公司提供包括廣東話、普通話、英語、西班牙語等多種語言服務，致力於滿足不同族裔家庭的護理需求。

此次進駐法拉盛，是恆信護理進一步拓展華人社區服務的重要舉措。新辦公室將重點推動華語護理員招募、專業培訓、居家護理諮詢及社區健康教育，加強華人家庭與長期護理資源之間的聯繫。

恆信護理法拉盛辦公室地址：135-27 38th Ave., Suite 398, Flushing, NY 11354。。