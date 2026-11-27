隨著美國房地產 市場及中小企業融資需求持續受到關注，如何找到利率 合理、審批效率高且符合自身財務條件的貸款方案，成為不少華人家庭及企業經營者關心的課題。億置貸款表示，公司與全美上百家銀行及貸款機構合作，致力於為客戶提供多元化貸款選擇，協助購屋人士、房地產投資者及企業主尋找合適的融資管道。

億置貸款主要業務涵蓋房屋貸款、無須傳統收入證明的貸款方案，以及商業貸款等不同類型的融資服務。針對不同客戶的財務背景、資產狀況及貸款需求，提供相應的貸款方案諮詢，讓客戶能夠比較不同金融機構的條件，進一步評估利率、還款方式及相關費用。

在房屋貸款方面，無論是首次購屋、自住房屋貸款，或是房地產投資相關融資，貸款方案的選擇及申請條件都相當重要。尤其對於收入來源較多元、自營職業者、企業經營者及投資人士而言，傳統收入文件未必能完整反映其實際財務能力，因此，了解不同貸款機構的審核標準，往往有助於尋找更適合的融資方式。

此外，針對部分不符合傳統收入證明要求的客戶，公司亦提供相關非傳統收入文件貸款方案的諮詢。此類貸款通常須依照貸款機構規定，審核資產、信用、現金流或其他財務資料，實際核貸條件則視個別申請人的資格及銀行政策而定。

商業貸款也是公司服務的重要項目。對於有資金周轉、企業發展、商業物業購置或投資需求的經營者而言，適當的融資安排有助於規劃企業資金運用。公司透過與不同貸款機構合作，讓客戶有機會比較不同融資產品，依照實際需求選擇適合的方案。

持有全美抵押貸款執照系統（NMLS）登記號碼2411901，專精房屋貸款業務的貸款專員（Loan Officer）Jin Long Chen陳先生，提供多種語言服務，包括國語、英語和福州話，希望讓不同語言背景的客戶更容易了解貸款流程、申請文件及相關條件。

陳先生表示，貸款申請不應只著眼於利率，也須綜合考慮貸款年期、手續費、點數、提前還款條款及每月還款能力。透過比較不同銀行的貸款產品，客戶可以在充分了解條件後，選擇符合自身財務規劃的方案。

億置貸款位於法拉盛 緬街，地址為39-06 Main St., Flushing，方便皇后區及紐約各地華人居民前往洽詢。

有關房屋貸款、無傳統收入證明貸款及商業貸款的詳情，可致電929-757-2218陳先生洽詢，或親臨法拉盛緬街辦公室了解相關資訊。實際利率、貸款資格及審批時間，須依貸款機構及個別申請條件而定。