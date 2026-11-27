《驚天魔盜團·魔幻現場秀》登陸紐約百老匯，適合闔家共賞。

AI摘要 文章摘要整理： 《驚天魔盜團·魔幻現場秀》假日季登陸紐約百老匯，於阿爾·赫希菲爾德劇院限時8周演出，並結合電影概念、高科技魔術與多位國際魔術師登場。

今年假日季，《驚天魔盜團·魔幻現場秀》（Now You See Me Live）登陸紐約百老匯 ，即日起至1月3日期間在阿爾·赫希菲爾德劇院（Al Hirschfeld Theatre）上演。該劇由知名魔術現場秀《魔術師》（The Illusionists）的創意製作團隊蒂姆·勞森（Tim Lawson）與西蒙·佩恩特（Simon Painter），攜手全球娛樂巨頭獅門影業（Lionsgate）傾力打造。

2018年，該劇在中國迎來全球首秀，巡演10座城市，吸引超過15萬人次觀賞。2025年，該劇全新製作版在澳洲和新加坡亮相；2026年，在倫敦西區上演。

《驚天魔盜團·魔幻現場秀》受到全球賣座系列電影《驚天魔盜團》的啟發，將電影中「以魔術為刃、行俠仗義」的劫案與現場舞台魔術相結合，透過高科技幻術、特技和令人瞠目的壯觀表演將魔法帶到舞台。百老匯版演員陣容包括：逃脫術魔術師加布里艾拉·萊斯特（Gabriella Lester）、新生代現代魔術明星詹姆斯·摩爾（James More）、《英國達人秀》傳奇幻術師達西·奧克（Darcy Oake），以及屢獲獎項的英國魔術師兼故事講述者馬修·波默羅伊（Matthew Pomeroy）。

此外，本次紐約百老匯演出還將迎來兩位亞裔魔術師，作為特別嘉賓出演。因晉級2025年《英國達人秀》準決賽而廣為人知的Eden Choi，以及曾於2024年榮獲英國魔術協會 The Magic Circle 年度舞台魔術師獎（手法魔術類）的Yollin Lee，將分別在不同演出場次中亮相，與其他「騎士們」並肩獻藝。

《驚天魔盜團》電影系列由獅門影業製作，在全球票房收入 9.33 億美元。該系列基於博茲·雅金和愛德華·里科特創作的人物，包括兩部熱門電影和第三部作品《驚天魔盜團：驚天再盜》，該片於去年11月首映。此次百老匯演出是《驚天魔盜團·魔幻現場秀》全球巡演的重要一站。

製作人蒂姆·勞森表示：「能夠在阿爾·赫希菲爾德劇院呈獻《驚天魔盜團·魔幻現場秀》的百老匯首演，我們倍感激動。無論是獅門影業《驚天魔盜團》系列的影迷、喜愛《魔術師》的觀眾，還是希望體驗百老匯頂級演出的朋友，我們相信，大家都將在這裡度過一段無比精彩、難以忘懷的時光。」

《驚天魔盜團·魔幻現場秀》一連八周限時演出自即日起至1月3日（星期日）於百老匯阿爾·赫希菲爾德劇院上演，門票現已在官網NowYouSeeMeLive.com開售，輸入優惠碼 ATGHOLIDAY 可享黑五促銷折扣；適用於12月20日前的演出，每筆訂單限購 9 張，優惠有效期至11月30日。