昌發超市感恩回饋，滿額贈好禮「三選二」自選好禮活動。

隨著感恩節 腳步接近，家家戶戶正忙著籌備節日聚餐與採購佳節食材。為感謝廣大僑胞與社區顧客長期以來的支持與厚愛，昌發超市集團（SkyFoods）特在感恩節（11月26日）當天推出溫馨滿滿的「昌發超市感恩回饋 滿額贈好禮」限時促銷活動。凡感恩節當天前往昌發旗下門店消費，單筆購物滿$40即可獲贈精選好禮，讓民眾在採辦豐盛大餐的同時，更能享受實在的購物驚喜與節日溫暖。

昌發超市集團感恩節當日限定的單筆滿$40好禮「三選二」活動，將於2026年11月26日（星期四）感恩節當天在昌發所有門店同步展開。活動期間，顧客只要在店內單筆消費滿$40，即可直接換取兩份自選好禮。三款精選人氣商品包括：

大氣荔枝氣泡水（6罐裝）：清甜爽口的荔枝果香搭配綿密氣泡，冰鎮後清爽解膩，是家庭聚會、宴客佐餐的絕佳飲品選擇。

大氣檸檬氣泡水（6罐裝）：清新怡人的自然檸檬風味，口感暢快清爽，單飲或搭配佳餚，都能為餐桌增添活力。

家樂雞精粉（8oz）：家家戶戶廚房必備的烹飪好幫手，煲湯、炒菜或調味提鮮，輕鬆提升料理層次，為各種中西式佳餚畫龍點睛。本次贈品組合兼顧了節日歡聚所需的清涼飲品與日常下廚必備的經典調味料，實用性極高。特別提醒僑胞，所有贈品數量有限，送完為止，建議顧客儘早前往門市選購，以免向隅。

昌發超市集團（SkyFoods）長期秉持「新鮮、平價、優質服務」的經營理念，致力於為大紐約及周邊地區的華人家庭提供豐富多元的生鮮蔬果、南北雜貨、優質肉品海鮮及各類亞洲人氣食品。在感恩節這個充滿感謝與團聚意義的重要節日裡，昌發超市期盼透過此次「滿額贈好禮」回饋活動，不僅為民眾減輕採買負擔，更將濃濃的節日祝福送進每一個家庭的餐桌。歡迎廣大新老顧客於11月26日感恩節當天前往鄰近的昌發超市門店採購，把新鮮食材與超值好禮一次帶回家。昌發超市集團祝大家感恩節快樂！