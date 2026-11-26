朴俊醫生（中）在富康醫療（VNS Health）2026年度慈善晚宴上榮獲Lillian D. Wald Award 社區健康貢獻獎。

一個移民 家庭的孩子陪著母親走進診所，母親剛從炸魚店下班，身上還帶著油煙味。診所工作人員態度冷淡，甚至沒有正眼看他們。那一刻的難堪與無助，深深印在這個孩子的心裡。

多年後，那個曾在診所裡受到冷落的孩子，成為了一名醫生，並成功創辦了多家知名醫療機構。他沒有忘記當年的經歷，把幫助移民社區獲得更好的醫療服務，作為自己的追求。他就是百康仁德醫療集團（Rendr）執行長、共同創辦人朴俊醫生（Richard Park, MD）。

近日，朴俊醫生在富康醫療（VNS Health）2026年度慈善晚宴上榮獲Lillian D. Wald Award，表彰他多年來為紐約社區健康，特別是亞裔 移民群體作出的貢獻。

成長經歷，種下改變醫療的種子─朴俊醫生在皇后區法拉盛 出生長大。年少時父親經營小生意，母親在餐館打工。和許多移民家庭一樣，他們努力打拼，只希望孩子過得更好。

母親當年在語言文化方面的障礙，讓朴俊醫生始終記得：無論說什麼語言、從事什麼工作，每個人都值得被尊重、被親切對待。這份信念，成為他日後事業的重要動力。

讓優質醫療走進社區─從醫學院畢業後，朴俊成為一名優秀的急診科醫生。在醫院工作期間，他發現許多患者即使只是需要處理常見急症，也不得不前往醫院急診室，面對漫長的等待和繁瑣的就診流程。

為了改變這種狀況，他創辦了連鎖急診醫療中心（urgent care）CityMD，把方便快捷且富人性化的急症護理帶進紐約社區。在朴俊醫生的領導下，CityMD發展為大紐約地區規模領先的緊急護理網路。

創業成功後，朴俊醫生依然牽掛著像自己父母一樣，為家庭辛苦付出的亞裔移民。

2019年，他與幾位志同道合的創業者，以及一群行醫經驗豐富，並富有遠見的紐約華裔醫生一起，聯合創辦百康仁德醫療集團，希望把分散的華人社區診所整合起來，讓獨立執業的醫生獲得更完善的專業與營運支持，也讓病人享受到更全面、更連貫的醫療服務。

從治病走向長期健康管理─如今，百康仁德已發展成為紐約規模最大的綜合性華人醫療集團，擁有100多家診所，超過270名醫生和助理醫生，覆蓋20個醫學專科，服務近20萬名患者。

在朴俊醫生的帶領下，百康仁德推動家庭醫生與專科醫生的密切協作，重視疾病預防、早期篩查和慢性病管理，為患者提供更便捷、更連續的長期健康管理。

這正是「價值導向醫療」的意義：幫助患者減少疾病風險和不必要的住院，並改善長期健康狀況。

一份榮譽，也是對社區的承諾─朴俊醫生此次獲得的獎項以美國公共衛生護理先驅Lillian D. Wald命名。一百多年前，她走進紐約移民社區，為有需要的家庭提供照護。

談及此次獲獎，朴俊醫生表示：「這份榮譽屬於百康仁德團隊的全體成員。我們會繼續努力，讓每一位移民在走進診所時，都能獲得最優質、親切的醫療服務。」從當年陪母親看病的孩子，到倡導紐約社區健康的醫療領袖，朴俊醫生始終沒有忘記自己的初心：讓每一位病人都被認真傾聽、平等對待、用心照顧—而這也是百康仁德持續服務紐約華人社區的承諾。