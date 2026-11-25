飯團外賣年末美食狂歡季，掃碼下載，兌換優惠。

AI摘要 文章摘要整理： 飯團外賣因應感恩節、聖誕節與新年消費旺季，推出分階段節慶促銷，從聚餐折扣、雞肉小食到茶飲特價，再延伸至雙旦活動。

隨著感恩節 、聖誕節 及新年假期接連到來，紐約本地餐飲市場進入年末消費的重要時段。家庭聚餐、好友聚會與日常訂餐需求交織，也為亞洲餐飲品牌接觸更廣泛的消費者提供機會。飯團外賣近期推出年末系列主題活動，以分階段優惠串聯正餐、小食和茶飲，探索節慶行銷與本地餐飲消費的結合。

紐約餐飲市場文化多元，各族群飲食偏好存在差異。對亞洲餐廳與茶飲品牌而言，突破既有客群、提升本地認知度是拓展市場的重要課題。飯團外賣依照節日及消費場景安排活動，為商家提供展示特色產品、接觸潛在顧客的機會。

11月25日至30日，飯團外賣以感恩節聚餐為重點，推出符合條件訂單滿50美元減25.55美元的優惠；同期舉辦「感恩節吃雞」主題活動，指定雞肉主菜半價，炸雞等特色小食推出9.99美元活動價。滿額減免與單品特價結合，兼顧多人聚餐和小額消費，也讓不同類型的餐飲商家參與節日推廣。

感恩節過後，活動重點轉向茶飲。12月1日至15日，飯團外賣將聯合奈雪、蜜雪冰城、茶話弄等品牌，推出多款0.99美元的指定活動飲品。近年來，亞洲茶飲品牌陸續拓展紐約市 場，豐富了本地飲品選擇。此類單品優惠降低了消費者嘗試不同品牌的門檻，也為商家推廣特色產品提供了機會。

從正餐滿額折扣到茶飲單品特價，平台根據餐飲類別調整促銷形式，涵蓋多人聚餐與日常休閒等場景，也使參與商家在不同時段獲得展示機會。

12月下半月，飯團外賣還將圍繞聖誕節與新年推出「雙旦」主題活動，其中包括訂單直接折抵50美元的優惠，具體使用條件、參與商家及其他細則將陸續公布。

隨著亞洲餐飲品牌在紐約持續發展，線上平台與節慶主題行銷成為商家接觸不同消費群體的管道。對飯團外賣而言，年末活動不僅關乎短期訂單，也涉及品牌認知、新客拓展和後續回購。如何將節日期間的關注轉化為持續消費，將是平台與本地商家共同探索的方向。