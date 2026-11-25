CMP人力中心提供紐約市普通街頭攤販執照候補名單免費申請協助。

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市已開放2026年普通街頭攤販執照候補名單申請，CMP人力中心提供免費填表與流程協助，呼籲有意經營攤販生意者把握截止期限。

紐約市 消費者及勞工保護局（Department of Consumer and Worker Protection, DCWP）現已開放2026年普通街頭攤販執照候補名單（General Vendor Waitlist）申請登記。對於有意在紐約市經營街頭攤販生意的人士而言，這是一次難得的創業機會，建議及早了解申請資格及相關程序，把握機會提出申請。

在紐約市，凡是在街頭銷售服裝、飾品、玩具及其他一般商品的攤販，通常都必須持有普通街頭攤販執照（General Vendor License）。由於執照數量受到限制，市政府設立候補名單，讓有意取得執照的人士登記等候。

為配合此次普通街頭攤販執照候補名單開放申請，CMP人力中心屬下的商業輔助中心特別提供免費申請協助，幫助有意申請的人士了解申請流程、資格要求及相關注意事項，並協助填寫申請表格，讓市民更順利地完成申請程序。

本次普通街頭攤販執照候補名單的申請截止時間為2026年12月16日（星期三）下午5時，可上網或郵寄申請，少數情況可親自遞交。有意申請的人士請及早準備，切勿錯過機會。無論您正計劃開始街頭攤販生意，或希望進一步了解候補名單的申請詳情，歡迎聯繫CMP人力中心，請致電 (646) 603-7172或 (646) 410-3394查詢。CMP人力中心辦公室地址：55 Chrystie Street, 2nd Floor, New York, NY 10002。