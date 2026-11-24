愛法律師事務所吳聖洋律師（中）、齊子嫺律師（左一）及李麗娜律師（右一）帶領團隊服務華人社區。

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園火災後，愛法律師事務所在謝曉瓊協調下，為遇難者家屬提供免費簽證諮詢與遺產法院申請協助，減輕善後壓力。

日前布碌崙日落公園 住宅火災發生後，遇難者家屬的處境牽動著社區各界的心。面對突如其來的離別，一些家庭還需處理海外親屬赴美奔喪、簽證 申請及遺產相關手續。在悲痛之中，如何準備文件、向哪裡提出申請、下一步該做什麼，都成為家屬眼前的現實難題。在州眾議員當選人謝曉瓊（Joyce Xie）聯繫協調後，紐約愛法律師事務所（Alpha Law LLP）吳聖洋（Shengyang Wu）律師及團隊隨即瞭解受影響家庭的需求，並參與相關法律援助工作，為有緊急赴美需要的親屬提供簽證申請諮詢，協助整理申請程序及所需材料，幫助他們準備來美處理後事。

愛法律師事務所是總部位於紐約（法拉盛、曼哈頓、長島）及深圳的綜合性華人律師事務所，由吳聖洋律師主理，並由齊子嫺律師、李麗娜律師等領銜超過20位專業律師及團隊成員提供雙語與多語言服務（國語、粵語、福州話等）。該所長期與紐約僑社合作提供公益與免費法律諮詢服務，其中包括為中華公所、美國福建同鄉會（福建公所）等僑團與華人社區提供法律援助。該事務所於 2025 年發起成立了非營利公益組織奧律基金會（OLANY），固定為社區民眾提供每週免費法律諮詢服務。此次日落公園火災，該律師樓無償參與援助，並將為受影響家庭免費提供遺產法院申請方面的法律服務，協助家屬瞭解並啟動相關程序，減輕他們處理善後事務的負擔。

對於不熟悉美國法律制度的家屬而言，從整理親屬關係資料到準備法院申請文件，每一步都需要時間與耐心。

該事務所表示，現階段的援助將從家屬最迫切的需要出發，協助他們瞭解辦理步驟、準備相關資料，並在遇到疑問時獲得解答。

愛法律師事務所長期參與莊文怡市議員辦公室面向社區居民的每週免費法律諮詢，並透過紐約親子互助會（PCR）等社區組織提供公益法律支援，此次也將繼續配合社區援助工作，回應受影響家庭的實際需要。

此次火災中有緊急來美簽證諮詢或遺產法院申請援助需求的家屬，可透過紐約親子互助會（PCR）、州眾議員當選人謝曉瓊聯絡愛法律師事務所吳聖洋律師及團隊，瞭解相關協助安排。由於僑社駐點諮詢的具體排班時間可能隨月份或活動調整，建議直接聯絡事務所或僑團確認最新場次：愛法律師樓諮詢專線：(646) 885-7528 或 (929) 400-3330，地址：曼哈頓：14 Penn Plaza, Suite 1416, New York, NY 10122；法拉盛：37-12 Prince Street, Suite 11A, Flushing, NY 11354；長島：500 Old Country Road, Suite 302, Garden City, NY 11530，網站：https://alphalawus.com/。