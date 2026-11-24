口腔健康是全身健康的鏡子。嘉和牙科中心兩家診所八位醫師，以數位科技為全家人的口腔健康把關。

AI摘要 文章摘要整理： 嘉和牙科中心於艾姆赫斯特設立兩家診所，結合數位設備與多語團隊，提供當日牙冠、植牙、矯正及兒童與急診牙科服務。

座落於艾姆赫斯特（Elmhurst）華人商圈的嘉和牙科中心（GP Dental），多年來由資深牙醫博士陳賜董（Harold Chen, DDS）帶領八位牙科醫師服務華人社區。該診所秉持「以患者為中心」的理念，結合先進的數位化醫療設備與臨床技術，為成人及兒童提供高品質、全方位的現代化口腔診療服務。

引進尖端數位設備，開啟「當日看診、當日修復」新時代

為縮短傳統牙科診療週期，嘉和牙科中心引進立體影像設備，包含 3D 數位化口腔掃描與 CBCT（錐狀束電腦斷層掃描）系統。

過去患者製作牙套（牙冠），往往要先以矽膠咬模，再等待兩到三週由外部技工所製作。透過 3D 數位口內掃描儀，醫師幾分鐘內便能取得患者的口腔數據。

嘉和牙科以數位一體化流程，提供「當日完成客製化牙冠」服務。醫師取得數據後，直接利用診所內的自動切削設備，當天為患者製作密合度高、色澤自然的全瓷牙套，免去漫長等待與臨時牙套脫落的困擾。

全方位診療項目，滿足一站式口腔健康需求

嘉和牙科中心提供綜合治療，從常規保健到口腔外科手術都可在診所內完成：

1. 微創人工植牙與全口重建：針對缺牙患者，陳賜董醫師評估骨骼厚度與神經走向，採用微創技術植入植體，恢復患者的咀嚼功能與面部美觀。

2. 隱形矯正（Invisalign）：透過數位化設計，為成人與青少年量身訂製透明牙套，排齊牙齒、改善咬合。

3. 無痛根管治療與牙周病治療：針對急性牙髓炎、深層牙齦發炎等問題，以精細儀器清創與消炎，盡量保留患者的天然牙根。

4. 溫馨兒童牙科（Pediatric Dentistry）：著重預防性塗氟、窩溝封填，並引導孩子建立正確的刷牙習慣。

5. 急性牙痛急診服務：為急性創傷、劇烈牙痛或牙齒斷裂的患者優先安排看診，提供緊急止痛與修復處理。

深耕社區雙據點，提供多語服務

嘉和牙科中心在艾姆赫斯特開設兩家診所，均鄰近地鐵站與公車站。該診所執行美國衛生安全標準，定期消毒。醫護及櫃檯團隊通曉英語、國語、粵語等多種語言，可與患者溝通醫療細節、解釋保險福利。

嘉和牙科中心地址

•Whitney 總診所：86-16 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373（電話：718-651-6581）

•Grand Ave 分診所：82-02 Grand Ave, Elmhurst, NY 11373（電話：718-808-1095）