看準歲末年初的跨國旅遊需求，中華航 空正式推出「2026美加黑五 限時機票 優惠」。即日起至2026年12月1日止，凡自北美指定航點出發前往亞洲各地，來回機票最低只要$808起，讓旅客能以更超值的預算輕鬆規劃下一趟亞洲之旅。

本次黑五限時促銷涵蓋美加多個主要門戶城市，包括洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、紐約（JFK）、西雅圖（SEA）、鳳凰城（PHX）及溫哥華（YVR）；自美國內陸城市經上述機場轉機，前往華航官網可訂票的所有航點，也同樣適用。

精選熱門航線優惠票價一覽（是否含稅，依官網實際查詢為準）：

* 西雅圖－台北（SEA-TPE）：US$808起

* 舊金山－台北（SFO-TPE）：US$895起

* 鳳凰城－曼谷（PHX-BKK）：US$907起

* 洛杉磯∕安大略－馬尼拉（LAX/ONT-MNL）：US$939起

* 溫哥華－馬尼拉（YVR-MNL）：CA$1,190起

* 紐約－香港（JFK-HKG）：US$1,220起

限時優惠購票期間：2026年11月17日至12月1日止；美國出發適用期間：2027年1月1日至5月21日，加拿大出發適用期間：2027年1月1日至6月11日。

除了優惠票價外，本次優惠亦具備行程彈性，適用RBD艙等D/E/H/N（艙等可併用），並開放單程（One-way）、不同點進出（Open Jaw）及環狀行程（Circle Trip）預訂，同時享有兒童（2-11歲）折扣（不適用於嬰兒、UM、AP等特殊票價）。

本優惠僅適用於CI-297機票，且不可與其他折扣或促銷合併使用；實際折扣後金額以官網查詢為準，中華航空有最終解釋權，並保留隨時修改或終止本活動內容的權利。

無論是想在香港高空酒吧俯瞰維多利亞港璀璨夜景、入住印尼峇里島私人Villa享受無邊際泳池的悠閒時光，或是換上傳統韓服漫步首爾景福宮，亞洲各地都有值得為自己安排的精緻享受。趁著這次黑五優惠，將省下的機票預算留給更多嚮往的體驗，讓每一趟旅程都多一點值得珍藏的回憶。

詳情請洽各大旅行社，或瀏覽中華航空2026黑五優惠活動官網 https://northamerica.china-airlines.com/2026-black-friday-sale_ch/ 直接預訂。