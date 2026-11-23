中華航空推美加黑五限時機票優惠北美出發來回機票 $808起
看準歲末年初的跨國旅遊需求，中華航空正式推出「2026美加黑五限時機票優惠」。即日起至2026年12月1日止，凡自北美指定航點出發前往亞洲各地，來回機票最低只要$808起，讓旅客能以更超值的預算輕鬆規劃下一趟亞洲之旅。
本次黑五限時促銷涵蓋美加多個主要門戶城市，包括洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、紐約（JFK）、西雅圖（SEA）、鳳凰城（PHX）及溫哥華（YVR）；自美國內陸城市經上述機場轉機，前往華航官網可訂票的所有航點，也同樣適用。
精選熱門航線優惠票價一覽（是否含稅，依官網實際查詢為準）：
* 西雅圖－台北（SEA-TPE）：US$808起
* 舊金山－台北（SFO-TPE）：US$895起
* 鳳凰城－曼谷（PHX-BKK）：US$907起
* 洛杉磯∕安大略－馬尼拉（LAX/ONT-MNL）：US$939起
* 溫哥華－馬尼拉（YVR-MNL）：CA$1,190起
* 紐約－香港（JFK-HKG）：US$1,220起
限時優惠購票期間：2026年11月17日至12月1日止；美國出發適用期間：2027年1月1日至5月21日，加拿大出發適用期間：2027年1月1日至6月11日。
除了優惠票價外，本次優惠亦具備行程彈性，適用RBD艙等D/E/H/N（艙等可併用），並開放單程（One-way）、不同點進出（Open Jaw）及環狀行程（Circle Trip）預訂，同時享有兒童（2-11歲）折扣（不適用於嬰兒、UM、AP等特殊票價）。
本優惠僅適用於CI-297機票，且不可與其他折扣或促銷合併使用；實際折扣後金額以官網查詢為準，中華航空有最終解釋權，並保留隨時修改或終止本活動內容的權利。
無論是想在香港高空酒吧俯瞰維多利亞港璀璨夜景、入住印尼峇里島私人Villa享受無邊際泳池的悠閒時光，或是換上傳統韓服漫步首爾景福宮，亞洲各地都有值得為自己安排的精緻享受。趁著這次黑五優惠，將省下的機票預算留給更多嚮往的體驗，讓每一趟旅程都多一點值得珍藏的回憶。
詳情請洽各大旅行社，或瀏覽中華航空2026黑五優惠活動官網 https://northamerica.china-airlines.com/2026-black-friday-sale_ch/ 直接預訂。
華航推出2026美加黑五限時機票優惠，北美指定城市出發前往亞洲各地皆可適用，來回票最低808美元起，主打歲末年初跨國旅遊需求。 促銷涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、鳳凰城與溫哥華等門戶城市，熱門航線如SEA-TPE、SFO-TPE、PHX-BKK、LAX/ONT-MNL等。 購票期間為2026年11月17日至12月1日；美國出發適用至2027年5月21日，加拿大至6月11日，適用CI-297機票且不可與其他促銷併用。
精華 FAQ
華航推出2026美加黑五限時機票優惠，北美指定城市出發前往亞洲各地皆可適用，來回票最低808美元起，主打歲末年初跨國旅遊需求。
促銷涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、鳳凰城與溫哥華等門戶城市，熱門航線如SEA-TPE、SFO-TPE、PHX-BKK、LAX/ONT-MNL等。
購票期間為2026年11月17日至12月1日；美國出發適用至2027年5月21日，加拿大至6月11日，適用CI-297機票且不可與其他促銷併用。
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