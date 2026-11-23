陸軍退伍軍人Steven Colon（左一）與CenterLight PACE工作人員及會員參加電影欣賞活動。

適逢11月退伍軍人月，健信醫保 CenterLight向所有曾為國家服役的男女軍人致上崇高敬意。本月，他們很榮幸介紹美國陸軍退伍軍人、CenterLight 老人綜合照護計畫（Program of All-Inclusive Care for the Elderly，簡稱 PACE）會員 Steven Colon 一等兵的故事。

他的經歷展現了堅韌不拔的精神、無私奉獻，以及社區歸屬感的重要性。回顧自己的人生，Steven 心中始終有一個重要的關鍵詞，那就是「社區」。

Steven 曾於1974年至1976年間在美國陸軍服役，駐紮於堪薩斯市。如今，他在 CenterLight PACE 找到了另一個溫暖的社區，也在這裡重新感受到歸屬感，以及人與人之間的連結。2021年，Steven 在尋找合適的醫療照護計畫時，選擇加入 CenterLight PACE。最令他印象深刻的是CenterLight 對社區連結與人際互動的重視。

Colon 分享道：「我當時正在尋找適合自己的計畫，而這個計畫非常重視社區。因此，我喜歡 CenterLight，因為它讓我有機會認識與我生活經歷相似的人，例如退休人士或身心障礙者。」在 CenterLight PACE，Steven 可以參加日間健康照護中心的各種活動，也能參與電影欣賞之旅或文化演出。無論是外出郊遊、玩賓果遊戲，還是單純與熟悉的朋友見面，Steven 都表示，CenterLight PACE 讓他的生活變得更加豐富，每一天都有值得期待的事情。他說：「這讓我的生活有了更多事情可以參與，而不是每天總是把注意力放在看醫生上。人生除了看醫生之外，還有很多值得體驗的事情！」

除了豐富多元的社交活動，Steven 也非常感謝 CenterLight 的照護團隊，協助他提升生活品質。從物理治療、職能治療，到居家照護服務及醫療支援，各項服務都能在同一個計畫下妥善協調與安排，讓他感到非常方便。Steven 表示：「真的很好！不必再為了不同的服務一直奔波，就像把各種服務整合在一起。這對我幫助很大。」談到照護團隊時，他也親切地分享了那些對自己生活帶來深遠影響的工作人員。他說：「他們把我們當成家人一樣對待。他們非常關心我們，也充滿愛心。天啊！這正是我最喜歡的地方。他們真的非常重視我們的健康與福祉。」

對 Steven 而言，CenterLight PACE 帶給他最珍貴的感受之一，就是讓他深深體會到，無論人生遇到什麼挑戰，他都不必獨自面對。他表示：「知道自己不是孤單一人，感覺真的很好。你會發現，並不是只有你一個人在面對健康問題或生活中的困難。你不會覺得所有事情都只能靠自己承擔。」

Steven 回憶道：「我在軍中學會了紀律，也學會了以男人應有的態度處事。這些經歷幫助我在人生道路上克服了許多困難。」服役期間所學到的人生道理，讓他在退伍後能夠重新投入社區生活，並持續工作，直到後來因脊椎受傷而無法繼續工作為止。

CenterLight Healthcare PACE 健信醫保是老人綜合護理計畫，為紐約市、威徹斯特郡、納蘇郡和蘇福克郡西部55歲及以上的成年人提供全面的社區護理服務。該計畫提供由醫療團隊設計和管理的個人化護理計畫，團隊成員包括但不限於醫生、護士、營養師、社工、復健治療師和康樂治療師。這些醫療專業人員共同努力，幫助會員繼續安全、獨立地生活在自己的家中。

PACE 資格要求完整清單，請瀏覽 CenterLight 健信醫保網站 www.centerlighthealthcare.org。電話：1-833-252-2737（TTY 711），電郵：[email protected]。在華埠和法拉盛都有中心提供服務。