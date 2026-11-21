法拉盛聖誕樹24日點燈 歡慶佳節魔術表演與童聲合唱 陪伴社區點亮夜空
法拉盛聖誕樹將於11月24日點燈，搭配魔術、合唱與贈禮活動，結合7家贊助單位及社區代表，共同營造跨越聖誕到農曆新年的節慶氣氛。
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法拉盛聖誕樹將於11月24日點燈，搭配魔術、合唱與贈禮活動，結合7家贊助單位及社區代表，共同營造跨越聖誕到農曆新年的節慶氣氛。
每年法拉盛聖誕樹的點燈儀式都在感恩節前舉行，歷經聖誕節、新年至農曆新年，為期兩個多月，不僅為法拉盛的夜晚增添璀璨的彩色燈飾，也帶來一連串節慶假日的歡樂氣氛。
這棵聖誕樹豎立在法拉盛圖書館前的平台上，點燈儀式將於11月24日（週二）晚上6時30分舉行，由主辦單位負責人傅鶴鳴和曾陽館長共同主持。活動先由吳蘇雄老師帶來魔術表演，並贈送禮物給到場的小朋友；贊助單位也將贈送學童寫字筆、繪圖筆等文具，並發放100個氣球。
主辦單位也邀請了當地官員和民選議員前來致意、祝福民眾。今年的點燈按鈕，將由特邀貴賓「皇后區第七社區委員會」（Queens Community Board 7）50位委員中的到場代表負責。
7個贊助單位是此次活動最主要的促成者，屆時將分別上台共襄盛舉，包括：ZETA特許學校、華祺投資、華社、余純真會計師、第一銀行、慧子緣設計及環亞會計稅務。接著將帶來3個兒童歌唱節目：ZETA學校第一屆學童合唱隊、劉芳鋼琴老師的學生團，以及秦馬翔的歌唱演出。儀式結束後，薛文豪的音響和音樂將繼續伴奏，歡迎民眾與聖誕樹合影留念。
點燈儀式訂於11月24日晚上6時30分舉行，聖誕樹將從感恩節前一路亮到新年與農曆新年，整體期間超過2個月，成為法拉盛的重要節慶地標。 現場先由吳蘇雄老師進行魔術表演，並向小朋友送禮；贊助單位也會發放文具與100個氣球，另有3組兒童歌唱節目，讓活動兼具娛樂與互動性。 今年由傅鶴鳴與曾陽共同主持，點燈按鈕將由Queens Community Board 7的到場代表啟動，另有7個贊助單位共同促成活動，展現社區與商家合作力量。
精華 FAQ
點燈儀式訂於11月24日晚上6時30分舉行，聖誕樹將從感恩節前一路亮到新年與農曆新年，整體期間超過2個月，成為法拉盛的重要節慶地標。
現場先由吳蘇雄老師進行魔術表演，並向小朋友送禮；贊助單位也會發放文具與100個氣球，另有3組兒童歌唱節目，讓活動兼具娛樂與互動性。
今年由傅鶴鳴與曾陽共同主持，點燈按鈕將由Queens Community Board 7的到場代表啟動，另有7個贊助單位共同促成活動，展現社區與商家合作力量。
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