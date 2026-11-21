法拉盛聖誕樹的璀璨燈飾，照亮歡樂節慶的夜空。（資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛聖誕樹將於11月24日點燈，搭配魔術、合唱與贈禮活動，結合7家贊助單位及社區代表，共同營造跨越聖誕到農曆新年的節慶氣氛。

每年法拉盛 聖誕樹的點燈儀式都在感恩節 前舉行，歷經聖誕節 、新年至農曆新年，為期兩個多月，不僅為法拉盛的夜晚增添璀璨的彩色燈飾，也帶來一連串節慶假日的歡樂氣氛。

這棵聖誕樹豎立在法拉盛圖書館前的平台上，點燈儀式將於11月24日（週二）晚上6時30分舉行，由主辦單位負責人傅鶴鳴和曾陽館長共同主持。活動先由吳蘇雄老師帶來魔術表演，並贈送禮物給到場的小朋友；贊助單位也將贈送學童寫字筆、繪圖筆等文具，並發放100個氣球。

主辦單位也邀請了當地官員和民選議員前來致意、祝福民眾。今年的點燈按鈕，將由特邀貴賓「皇后區第七社區委員會」（Queens Community Board 7）50位委員中的到場代表負責。

7個贊助單位是此次活動最主要的促成者，屆時將分別上台共襄盛舉，包括：ZETA特許學校、華祺投資、華社、余純真會計師、第一銀行、慧子緣設計及環亞會計稅務。接著將帶來3個兒童歌唱節目：ZETA學校第一屆學童合唱隊、劉芳鋼琴老師的學生團，以及秦馬翔的歌唱演出。儀式結束後，薛文豪的音響和音樂將繼續伴奏，歡迎民眾與聖誕樹合影留念。