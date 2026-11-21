康州金神大賭場請您來一趟鐵達尼號沉浸之旅。

AI摘要 文章摘要整理： 金神大賭場推出《鐵達尼號傳奇》沉浸式展覽，以文物、場景復刻、360度投影與VR帶領觀眾重返1912年鐵達尼號航程。

鐵達尼號（RMS Titanic）的故事跨越百年，至今仍深深吸引著一代又一代的人。康州金神大賭場（Mohegan Sun）請您來一趟鐵達尼號沉浸之旅。

《鐵達尼號傳奇：終極沉浸式體驗》（The Legend of the Titanic: The Ultimate Immersive Experience）曾在馬德里、巴黎、倫敦及慕尼黑等歐洲城市展出，吸引超過百萬名旅客參觀，此次在金神大賭場舉行北美首展，讓觀眾親身登上這艘名垂青史的世紀巨輪。

展覽設於天穹賭場（Casino of the Sky）內，佔地逾25,000平方呎，將珍稀的海洋文物與沉浸式多媒體科技結合。這不僅是一場隔著紅龍與玻璃展櫃遠觀的靜態展覽，更是一段讓人恍若置身其中的航程。

從接過復刻船票的那一刻起，您便回到1912年4月的那個春天。在約90至120分鐘的自主探索中，您將走過13個主題展區，從貝爾法斯特造船廠的盛況，一路重溫至北大西洋寒夜的宿命航程。展覽巧妙串聯起兩個平行世界：觸手可及的珍貴歷史原貌，以及當代數位光影無窮的敘事張力。

展品包括逾百件歷史文物與電影紀念品，例如百年前流傳至今的航海珍藏、白星航運（White Star Line）原廠餐瓷、旅客皮箱、手寫信件與泛黃檔案，以及經典電影的幕後珍藏。現場並有1:1等比例原貌復刻場景：漫步走過奢華的頭等艙客房，仰望雕工細膩的著名大樓梯（Grand Staircase），並走入三等艙感受平民旅客樸實的生活縮影。

每個展區都勾勒出曾走過這些長廊的乘客與船員樣貌，既有懷抱憧憬前往新大陸的移民家庭，也有名動一時的政商巨賈與名流望族。觀眾還可透過360度環繞式全景投影，親眼見證數萬噸鋼鐵巨輪在眾人歡呼中滑入海面的壯闊時刻。

戴上VR（虛擬實境）頭戴裝置，觀眾可在3D數位世界中漫步整艘巨輪：登上救生艇甲板遠眺海平線，步入艦橋感受航行指揮，或靜立於交誼沙龍，聆聽樂手們在危急關頭依舊從容奏響撫慰人心的樂章。展覽也為各年齡層的旅客設計寓教於樂的環節，讓歷史跳脫課本、在想像中鮮活起來。

觀眾可跟隨真實歷史人物與家庭的腳步，體會他們的期盼、堅毅與勇氣，感受當年世界最大移動人造物的磅礡氣勢，以及生死交關之際捨己為人的精神。

展覽每週三至週日開放，週五與週六晚間延長開放時間。詳情請查詢訂票網址：https://thetitanicexperience.com/#about