St. Jude「感恩與捐贈」活動今年邁入第23年，名人與知名品牌攜手支持兒童癌症研究和治療。

AI摘要 文章摘要整理： 第23屆St. Jude「感恩與捐贈」活動結合名人、品牌與捐助者力量，透過捐款與購買聯名商品支持兒童癌症研究與醫院使命。

在這個假期，名人、知名品牌和全國數百萬購物者共同參與第23屆St. Jude「感恩與捐贈」（Thanks and Giving®）活動。這場活動旨在支持聖猶達兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的拯救生命使命：Finding cures. Saving children.®（尋找治癒方法，拯救兒童）。

長期支持者 Drew Barrymore、Luis Fonsi、Jon Hamm、Michael Strahan 和 Sofia Vergara 再次回歸，鼓勵人們透過線上捐款和在參與活動的零售商 處購買限量版產品來表達愛心。

St. Jude 的籌款和宣傳組織 ALSAC 的總裁兼執行長 Ike Anand 說：「最珍貴的禮物是時間，參與 St. Jude Thanks and Giving 活動有助於為面臨人生最艱難挑戰的兒童和家庭帶來更多希望、治癒和更多相聚的時光。23年來，這項活動將支持者們團結在共同的目標下，那就是協助 St. Jude 加快研究和治療，讓更多的兒童能夠達到成長里程碑，創造美好回憶，並展望光明的未來。」

這個節日傳統延續藝人 Danny Thomas 的遺志，他曾利用名人的力量協助建立 St. Jude。如今，他的孩子 Marlo、Tony 和 Terre Thomas 在名人、零售合作夥伴和捐助者的支持下，延續這份志業。

St. Jude全國外展主任 Marlo Thomas 說：「二十多年來，St. Jude Thanks and Giving 活動展現當人們帶著目標和同情心團結在一起時所能取得的成就。我們今天所取得的成就，離不開傑出的捐贈者群體、堅定的合作夥伴以及鼓舞人心的名人朋友的支持，他們都致力於實現我們的使命。我們共同將善意轉化為拯救生命的力量，而且始終堅信每個兒童都應該有機會擁有充實而健康的人生。」

參與的品牌包括 Domino's、KAY、HomeGoods® 和 Homesense、Chili's Grill & Bar、Dollar General、AutoZone、Williams Sonoma、J.Crew Factory、Kia、Marshalls、Zales 和 Jared。

St. Jude「感恩與捐贈」活動今年邁入第23年，名人與知名品牌攜手支持兒童癌症研究和治療。