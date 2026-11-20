聖猶達兒童醫院 感恩捐助活動登場第23屆，名人品牌攜手支持兒癌研究
第23屆St. Jude「感恩與捐贈」活動結合名人、品牌與捐助者力量，透過捐款與購買聯名商品支持兒童癌症研究與醫院使命。
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第23屆St. Jude「感恩與捐贈」活動結合名人、品牌與捐助者力量，透過捐款與購買聯名商品支持兒童癌症研究與醫院使命。
在這個假期，名人、知名品牌和全國數百萬購物者共同參與第23屆St. Jude「感恩與捐贈」（Thanks and Giving®）活動。這場活動旨在支持聖猶達兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的拯救生命使命：Finding cures. Saving children.®（尋找治癒方法，拯救兒童）。
長期支持者 Drew Barrymore、Luis Fonsi、Jon Hamm、Michael Strahan 和 Sofia Vergara 再次回歸，鼓勵人們透過線上捐款和在參與活動的零售商處購買限量版產品來表達愛心。
St. Jude 的籌款和宣傳組織 ALSAC 的總裁兼執行長 Ike Anand 說：「最珍貴的禮物是時間，參與 St. Jude Thanks and Giving 活動有助於為面臨人生最艱難挑戰的兒童和家庭帶來更多希望、治癒和更多相聚的時光。23年來，這項活動將支持者們團結在共同的目標下，那就是協助 St. Jude 加快研究和治療，讓更多的兒童能夠達到成長里程碑，創造美好回憶，並展望光明的未來。」
這個節日傳統延續藝人 Danny Thomas 的遺志，他曾利用名人的力量協助建立 St. Jude。如今，他的孩子 Marlo、Tony 和 Terre Thomas 在名人、零售合作夥伴和捐助者的支持下，延續這份志業。
St. Jude全國外展主任 Marlo Thomas 說：「二十多年來，St. Jude Thanks and Giving 活動展現當人們帶著目標和同情心團結在一起時所能取得的成就。我們今天所取得的成就，離不開傑出的捐贈者群體、堅定的合作夥伴以及鼓舞人心的名人朋友的支持，他們都致力於實現我們的使命。我們共同將善意轉化為拯救生命的力量，而且始終堅信每個兒童都應該有機會擁有充實而健康的人生。」
參與的品牌包括 Domino's、KAY、HomeGoods® 和 Homesense、Chili's Grill & Bar、Dollar General、AutoZone、Williams Sonoma、J.Crew Factory、Kia、Marshalls、Zales 和 Jared。
活動號召名人、品牌與消費者在假期共同參與，透過線上捐款和購買限量商品，支持St. Jude兒童研究醫院的治癒與救助使命。 Drew Barrymore、Luis Fonsi、Jon Hamm、Michael Strahan和Sofia Vergara等長期支持者再度回歸，鼓勵大家用捐款與購物方式表達愛心。 參與品牌包括Domino's、KAY、HomeGoods、Homesense、Chili's、Dollar General、AutoZone、Williams Sonoma、J.Crew Factory、Kia、Marshalls、Zales和Jared等。
精華 FAQ
活動號召名人、品牌與消費者在假期共同參與，透過線上捐款和購買限量商品，支持St. Jude兒童研究醫院的治癒與救助使命。
Drew Barrymore、Luis Fonsi、Jon Hamm、Michael Strahan和Sofia Vergara等長期支持者再度回歸，鼓勵大家用捐款與購物方式表達愛心。
參與品牌包括Domino's、KAY、HomeGoods、Homesense、Chili's、Dollar General、AutoZone、Williams Sonoma、J.Crew Factory、Kia、Marshalls、Zales和Jared等。
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