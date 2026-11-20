百康仁德醫療集團提醒，今年流感季來得比往年早，呼籲民眾及早接種疫苗做好防護。

AI摘要 文章摘要整理： 紐約流感病例與住院數一週暴增，顯示今年流感季提早來襲；醫療團體呼籲高風險族群盡快接種疫苗，並留意症狀與防護措施。

感恩節 火雞還沒上桌，流感 病毒已經先「到訪」紐約了！紐約州衛生廳數據顯示，截至2026年10月31日的一週，全州流感確診病例達7,696例，比前一週增加77%；流感相關住院人數達668人，暴增105%，一週翻了一倍多！

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）提醒大家，今年流感季來得比往年早。感恩節、聖誕節接連到來，聚餐、探親少不了，病毒也容易趁著人多熱鬧傳播開來。

一場流感，可能沒那麼簡單。同樣是感染流感，有人休息幾天就慢慢好了，有人卻可能出現肺炎、心肌炎、腦炎等併發症，嚴重的甚至需要住院治療。

以下幾類人尤其需要留意：

* 65歲及以上長者

* 5歲以下兒童，尤其是2歲以下幼兒

* 患有糖尿病、心臟病、哮喘等慢性疾病的人士

* 孕婦及免疫功能較弱者

現在打疫苗，還來得及嗎？來得及！如果今年還沒接種，建議盡快安排。

百康仁德醫療集團提醒，流感疫苗 接種後，通常需要約兩週才能形成較好的免疫保護。現在打，正好為接下來的節日聚會提前做準備。

那去年打過，今年還要打嗎？要！

流感病毒不斷變異，疫苗成分每年都會根據監測結果進行調整，而去年接種所獲得的保護力也會隨時間逐漸減弱。

聯邦疾病防治中心（CDC）建議，除少數特殊情況外，所有6個月及以上的民眾每年都應接種流感疫苗。接種疫苗雖然不能保證完全避免感染，但可以有效降低發展為重症及住院的風險。

有兩類人的接種安排，還需要特別留意：

* 65歲及以上的老人：優先選擇高劑量、重組或含佐劑的流感疫苗，可以諮詢家庭醫生了解詳情。

* 6個月到8歲的兒童：首次接種、此前只接種過一劑，或者接種史不清楚的孩子，通常需要兩劑，間隔至少4週，更要提早安排。

聚會前後，出現症狀別硬撐。除了接種疫苗之外，大家也要注意室內通風、勤洗手。如果出現發燒、咳嗽等症狀，就在家休息，別勉強「帶病赴宴」。

老人、幼兒及慢性病患者一旦出現疑似流感症狀，應盡早聯絡醫生，評估是否要使用抗病毒藥物，不要自行使用抗生素。

抗病毒藥物在發病48小時內使用通常效果最好。如果出現呼吸困難、持續胸痛或胸部壓迫感等危險信號，應立即前往急診就醫。

一家人健健康康坐在一起吃頓飯，就是最好的節日禮物。趁節日還沒到，不妨先為自己和家人安排好流感疫苗！百康仁德醫療集團家庭醫生可以提供流感疫苗接種，請掃描上方二維碼了解詳情。