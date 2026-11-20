聯合健保和紐約大學朗格尼醫學中心續簽長期合作協議，聯合會員可放心使用該網絡內醫院的醫療服務。

AI摘要 文章摘要整理： 聯合健保與NYU朗格尼醫學中心續簽長期合作，會員可繼續在該院使用網絡內醫療服務，並建議就醫前先確認各計劃承保內容。

對紐約華人 來說，能否繼續在熟悉的醫療機構看醫生，是選擇健康保險 的重要考量。聯合健康保險（UnitedHealthcare）和紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）已續簽長期合作協議。

這意味著朗格尼醫學中心仍是聯合健康保險的網絡內醫院，會員可繼續在該中心看診及使用各項醫療服務。

為什麼「網絡內醫院」這麼重要？

很多健康保險計劃都有自己的醫療網絡，包含和保險公司合作的醫生、醫院和醫療機構。

選擇健保 計劃網絡內的醫療服務，通常意味著：

* 醫療費用比較低

* 更容易獲得健保計劃的保障和支持

因此，一家醫院是不是健保計劃的網絡內醫院，常常會影響：

* 看醫生方不方便

* 醫療費用會不會太高

如何確認你的健保計劃醫療網絡？

不同健保計劃的醫療網絡和承保內容可能不一樣。

不論你投保哪一家健康保險公司，我們建議你：

* 向你的健保計劃確認，網絡內（和/或網絡外）承保哪些醫生、醫院和醫療服務

* 如果你想看某位主治醫生或專科醫生，請在就診前向健保計劃確認是否有承保

如果你是聯合健康保險計劃的會員，有疑問時，可以：

* 撥打聯合健康保險的會員專線

* 到訪聯合健康保險亞裔資訊中心

聯合健康保險的中文團隊可為你清楚說明。

聯合健康保險：持續提供穩定醫療網絡

聯合健康保險長期和紐約地區及全美各地的醫院、醫生和醫療機構合作，努力為計劃會員提供穩定、可靠、可負擔的醫療服務選擇。

透過聯合健康保險的醫療網絡，會員可按自身健康需要，選擇合適的網絡內醫生和醫療服務（部分計劃也承保網絡外醫生和服務，使就醫更有靈活性）。

瞭解更多詳情，歡迎致電聯合健保華語專線：1-800-801-1900，聽力或語言輔助請撥711。

聯合健康保險亞裔資訊中心

* 布碌崙八大道6402號G101室

* 布碌崙86街2115號

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