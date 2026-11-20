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AI摘要 文章摘要整理： 世界日報與麥當勞合辦2026教育博覽會，11月22日於法拉盛舉行，聚焦AI時代的大學申請、升學規劃、獎學金與免費文書指導。

人工智慧（AI）全面進入學術寫作與日常學習，學生如何在大學申請中展現真實自我，成為家長關心的課題。世界日報與麥當勞 攜手主辦的「2026麥當勞教育博覽會」，將於11月22日（星期日）在法拉盛 喜來登酒店舉行，以「大學申請：高中準備與未來趨勢」為主題，匯集教育專家、招生官及獎學金得主。講座免費，請事先上網報名。

特邀主講嘉賓王曾安琪（Serene Wang）為EliteLink創辦人兼執行長，曾獲選「富比世華人精英Top 100」，並於哥倫比亞大學 與紐約大學任教，具大學招生辦公室實務背景。她將以「AI會給大學申請帶來什麼變化？」為題，剖析美國大學招生趨勢，引導學生完整呈現個人經歷與潛力。

前紐約市高中行政副校長金世芸博士（Dr. Nancy King Wang）主講「從規劃到錄取：大學申請全攻略」；紐約人壽（New York Life）代理人朱歡（Huan "Rose" Zhu）主講「如何聰明規劃孩子的大學教育基金」，指引家長提早準備。

現場「麥當勞獎學金工作坊」聚焦麥當勞APANext獎學金，由老師及歷屆得主分享申請要點與準備經驗。工作坊並提供免費大學申請文書指導，由Signet Education招生顧問暨寫作教練Simona Moldovan帶領學生梳理個人經歷。參與麥當勞品牌體驗區互動即可獲得贈品，多所大學招生官也將到場解答疑問。

主辦單位表示，期望協助家庭善用獎學金資源，減輕學費負擔。線上報名者即有機會參加抽獎，獲得藍牙耳機、閱讀燈或亞馬遜禮卡等獎品。

活動資訊

* 時間：11月22日（星期日）中午12時至下午4時

* 地點：法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳（135-20 39th Ave., 2F/BR, Flushing, NY 11354）

* 報名：掃描QR碼或上網 www.surveycake.com/s/daX4N

* 洽詢：718-746-8889轉213

教育博覽會現場設有麥當勞APANext獎學金攤位，工作坊並提供免費大學申請文書指導。圖為去年活動現場。

教育博覽會現場設有麥當勞APANext獎學金攤位，工作坊並提供免費大學申請文書指導。圖為去年活動現場。