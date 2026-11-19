佛教聖物展匯聚古代佛經、明清佛像、唐卡及陶瓷名家佛教造像等珍藏。

AI摘要 文章摘要整理： 佛教聖物展將於11/20至11/22在紐約法拉盛登場，集結多國珍稀經卷、造像、唐卡與瓷藝，呈現東方佛教藝術與傳統工藝之美。

一場匯集中國、印度、斯里蘭卡 、尼泊爾 及西藏地區珍貴佛教藝術品的「佛教聖物展」，即將於11/20-11/22在紐約法拉盛 喜來登大酒店7樓舉行。本次展覽匯聚跨越數百年的佛教藝術珍藏，涵蓋古代佛經、明清佛像、宮廷風格緙絲、藏傳佛教唐卡、尼泊爾手繪金唐卡，以及中國著名陶瓷藝術家的佛教造像作品，為紐約華人社區及佛教藝術愛好者帶來一場難得的文化藝術盛宴。

本次展覽最受矚目的珍品之一，是一部來自斯里蘭卡、推定製作於十八至十九世紀的珍稀古代貝葉經。全經共133葉，以天然貝葉為載體，葉片正反兩面均刻寫經文，採用僧伽羅文字書寫，具有南傳佛教巴利語經典傳承的鮮明特色。經卷配有康提王朝傳統漆藝木質護板，製作精美，保存完整。現場還將展出另一部來自印度奧迪沙地區、採用奧里亞文字書寫的65葉古代貝葉手稿。

另一件重量級展品為明末著名銅雕大師石叟款佛教造像。石叟活躍於明代晚期，以精湛的銅雕技藝及獨特的錯銀絲工藝聞名，其作品法相莊嚴、衣紋流暢、造型古雅，在中國古代金屬造像藝術史上具有重要地位。主辦方表示，此件作品具有明代年代特徵，具有重要的收藏與研究價值。

展覽還將呈現兩幅由尼泊爾上師仁波切歷時一年多精心繪製的金唐卡，分別以藥師琉璃光如來及四臂觀世音菩薩為主題。作品運用傳統喜馬拉雅佛教繪畫技法，畫面金光璀璨、莊嚴華美。

由景德鎮陶瓷大學美術學院院長黃勝特別創作的影青浮雕觀音系列瓷板，亦為本次展覽的重要看點。作品包括《自在觀音》《持珠觀音》及《持如意觀音》，以溫潤清雅的影青釉色，結合浮雕技法，細膩呈現觀音菩薩慈悲寧靜的法相。

此外，展覽還將展出清代藏傳佛教《四臂觀音唐卡》及《二十一度母唐卡》。兩幅作品設色豐富、構圖嚴謹。

除上述珍藏外，現場還將呈現景德鎮陶瓷名家趙惠民的《粉彩南海觀音圖瓷板》、陶瓷藝術家李俊的《達摩渡江瓷板》等作品，匯集佛教繪畫、雕塑、瓷藝與古代經典文獻。

主辦方表示，本次「佛教聖物展」旨在讓更多紐約民眾有機會近距離欣賞平日難得一見的佛教藝術珍藏，感受東方宗教文化與傳統工藝的深厚底蘊。

展覽時間：11月20日（週五）至22日（週日），上午10時至下午5時

地點：法拉盛喜來登大酒店7樓Topaz廳（135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354）

聯絡電話：718-610-9893、718-913-8836