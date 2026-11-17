17項已完成、3項進行中，從大腸直腸癌、放療、肺癌到肝癌TACE，看癌症治療期間有哪些人體研究可以參考

癌症治療期間想補充褐藻醣膠，很多患者真正想知道的不是「用了什麼新技術」，而是更實際的一句：

「真的有癌症患者吃過，而且做過人體研究嗎？」

答案是：有。

依Hi-Q中華海洋截至2026年11月3日的人體臨床試驗一覽表，目前已布局 20項人體臨床試驗，其中17項已完成、3項進行中。

研究範圍不只一種癌症，也包含不同治療情境。對癌友而言，更值得看的不是「20項」這個數字本身，而是這些人體研究已經開始回答治療期間最實際的問題：

癌症控制如何？

治療進行到一半，身體狀況能不能維持？

疲倦、皮膚不舒服有沒有差？

重要器官功能能不能維持得更好？

這些，才是人體研究真正和癌友有關的地方。

褐抑定OliFuco®20項人體臨床研究版圖：17項完成、3項進行中

褐抑定OliFuco®小分子褐藻醣膠的人體研究，真的有做到癌症患者身上嗎？

有，而且已涵蓋不同癌別與治療情境。

目前公開研究包括轉移性大腸直腸癌接受化療與標靶治療、局部晚期直腸癌接受同步化放療、非小細胞肺癌接受常規治療，以及不可切除肝癌接受TACE治療等。

換成更容易理解的方式，就是：

化療、標靶、放療、TACE，都已經有不同的人體研究資料可以參考。

所以癌友選擇褐藻醣膠時，不需要先研究一大堆專有名詞。

更簡單的方法是先看：

真正接受和自己類似治療的患者，研究結果怎麼樣？

大腸直腸癌患者補充褐抑定OliFuco®小分子褐藻醣膠，研究結果如何？

2017年，高雄醫學大學團隊發表一項前瞻性、隨機、雙盲人體研究。

研究對象為轉移性大腸直腸癌患者。60位患者符合研究條件，最後54位納入分析，其中28位為小分子褐藻醣膠組、26位為對照組；所有患者都接受原本的化療與標靶治療。

研究最主要觀察的是「疾病控制率」。

結果為：

92.8% vs. 69.2% 達顯著差異 (p＝0.026)

小分子褐藻醣膠組的疾病控制率為92.8%，對照組為69.2%，差異達統計顯著。

對癌友而言，這個結果最容易理解的地方是：

不是只有說「這個成分可能有幫助」，而是真正放進癌症患者的治療情境中，看到可以比較的人體數據，確實有達到輔助治療的顯著差異。

大腸直腸癌人體研究：疾病控制率92.8% vs. 69.2%

放療期間補充小分子褐藻醣膠，身體狀況有差嗎？

研究有看到差異。

2023年發表的一項雙盲、隨機、安慰劑對照人體研究，共納入 87位局部晚期直腸癌患者，其中44位為小分子褐藻醣膠組、43位為安慰劑組，所有患者都接受術前同步化放療。

治療第2個月，研究中的Physical Well-Being（PWB，身體健康狀況）分數為：23.36 vs. 21.18 達到顯著差異 (p＝0.007)

第3個月同樣呈現顯著差異：

23.27 vs. 21.12 達到顯著差異(p＝0.006)

研究也觀察到，小分子褐藻醣膠組的疲勞，以及皮膚紅疹、搔癢較少。

這對正在接受放療的人來說，比複雜的研究名稱更重要：

療程不只是要完成，也希望進行到第2、3個月時，身體還能維持比較好的狀態。

同步化放療人體研究：第2個月身體健康狀況23.36 vs. 21.18

肺癌患者也有小分子褐藻醣膠人體研究嗎？

有。

2024年《Food & Nutrition Research》發表一項非小細胞肺癌人體研究，共有 20位患者參與，其中7位接受常規治療，13位在常規治療之外補充Oligo-Fucoidan。

研究觀察生活品質、存活、免疫細胞及發炎相關指標。

結果顯示，補充組的生活品質呈較佳趨勢，但組間差異沒有達到統計顯著；另外也觀察到CD19淋巴球及部分發炎相關指標的變化。

這篇研究最值得癌友注意的，不是單一漂亮數字，而是：

人體研究已經不只關心腫瘤，也開始觀察治療中的生活品質、免疫與整體身體狀態。

肝癌接受TACE治療，也有小分子褐藻醣膠人體數據嗎？

有，而且研究結果很明確。

2025年《Liver International》發表一項隨機、雙盲、安慰劑對照試驗。研究最初隨機分派87位不可切除肝癌患者，其中82位完成主要分析；所有患者均接受TACE治療。

疾病控制率結果為：

95.24% vs. 80.00% 達到顯著差異 (p＝0.035)

除了癌症控制之外，研究也觀察肝功能。

6個月時維持Child-Pugh A肝功能的比例為：

80.95% vs. 62.50% 具有顯著差異

小分子褐藻醣膠組在疾病控制率以及肝功能維持方面都呈現較佳結果。

對接受TACE治療的患者而言，意義很直接：

治療不只要看腫瘤，也要看肝臟能不能維持在較好的狀態，讓後續療程更有條件繼續。

肝癌TACE人體研究：疾病控制率95.24% vs. 80.00%

20項人體臨床研究，對正在治療的癌友代表什麼？

癌友不需要自己把20項研究全部看完。

真正值得記住的是：

褐抑定人體研究已經走進真正的癌症治療現場。

從大腸直腸癌的化療與標靶、同步化放療，到肺癌常規治療與肝癌TACE，不同研究正在回答不同階段的實際問題。

因此，如果你現在正在：

化療、放療、標靶治療或肝癌TACE治療

可以直接進一步了解與自己療程相關的褐抑定 OliFuco® 人體研究與補充方式。

不用先成為研究專家，也不用自己從20篇資料裡找答案。

先知道自己的治療方式，再看有哪些人體研究可以對應，就是最簡單的第一步。

正在治療？了解與自己療程相關的人體研究與補充方式

為什麼「人體研究」會成為選擇褐藻醣膠的重要依據？

市面上可以看到很多褐藻醣膠產品，也常出現「大分子」、「高純度」、「新製程」等說法。

但癌症患者真正需要知道的是：

這個產品相關原料，有沒有真正走進患者的治療現場？

褐抑定以 OliFuco®小分子褐藻醣膠為核心，而中華海洋持續累積不同人體研究情境。

截至2026年5月5日的人體臨床一覽表中，共有：

20項人體臨床

17項已完成

3項進行中

其中癌症相關研究以褐抑定／褐抑定 Plus 為主；另有部分代謝與慢性疾病研究使用FucoBalan®，其配方為 OliFuco®小分子褐藻醣膠＋高穩定藻褐素。

因此，「20項」真正代表的不是單一研究結果，而是OliFuco®相關配方持續累積人體研究的完整度與廣度。

癌症治療期間想補充褐藻醣膠，下一步怎麼做？

如果正在治療中，不需要先記住所有研究名稱。

可以先從自己的療程開始：

正在化療或標靶？

看大腸直腸癌相關人體研究。

正在同步化放療？

看87位患者的治療期間身體狀況研究。

正在接受TACE？

看肝癌疾病控制率與肝功能研究。

接著再進一步了解：

褐抑定 OliFuco® 的補充方式與研究資料

讓癌症輔助治療選擇不只來自廣告印象，而是有真正人體研究可以作為參考。

結語：選褐藻醣膠，不只是看成分，更要看有沒有真正做到人體

「褐抑定OliFuco®有人體臨床研究嗎？」

答案是：

有。

而且目前公開的癌症人體研究，已經可以看到幾個非常清楚的數字：

1.轉移性大腸直腸癌疾病控制率：92.8% vs. 69.2%

2.大直腸癌同步化放療第2個月身體健康狀況：23.36 vs. 21.18

3.20位肺癌患者：觀察生活品質、免疫及發炎相關指標。

4.肝癌TACE治療，疾病控制率：95.24% vs. 80.00%，並觀察到較佳的肝功能維持

這些研究真正要回答的問題很簡單：

當癌友真正接受治療時，有沒有人體資料可以告訴我們，身體可能出現什麼差異？

這也是褐抑定 OliFuco® 值得被看見的地方——不只是介紹成分，而是持續累積真正患者、真正療程的人體研究。

正在接受癌症治療？

進一步了解褐抑定 OliFuco® 人體研究與補充方式：https://reurl.cc/K2gDOg

參考文獻（Hi-Q中華海洋自家原料，發表於國際學術期刊）

1．大腸直腸癌化療／標靶治療人體研究

Tsai HL, et al. Efficacy of Low-Molecular-Weight Fucoidan as a Supplemental Therapy in Metastatic Colorectal Cancer Patients: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Marine Drugs. 2017..

2．87人局部晚期直腸癌同步化放療人體研究

Tsai HL, et al. The Auxiliary Effects of Low-Molecular-Weight Fucoidan in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Concurrent Chemoradiotherapy Before Surgery: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Integrative Cancer Therapies. 2023.

3．肺癌患者生活品質、免疫與發炎相關人體研究

Liu TC, et al. Oral administration of oligo fucoidan improves the survival rate, quality of life, and immunity in patients with lung cancer. Food & Nutrition Research. 2024.

4．肝癌TACE治療與疾病控制率、肝功能人體研究

Zou Y, et al. Fucoidan Improves Tumour Control and Liver Function in TACE for Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Randomised Trial. Liver International. 2025.