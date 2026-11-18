紐約幼獅青少年管弦樂團的舞台演出。

AI摘要 文章摘要整理： 紐約幼獅青少年管弦樂團將於12月20日在皇后區貝賽免費舉辦第29屆耶誕音樂會，並以演出紀念前藝術總監方秀蓉，呈現多元曲目與特別表演。

1996年正式成軍的紐約幼獅青少年管弦樂團，謹定於12月20日（周日）下午4時，在皇后區 貝賽（Bayside）158初中（M.S. 158）大禮堂舉辦第廿九屆耶誕音樂會，無需門票，免費入場，敬請各界踴躍前去聆賞。

該團行政總監張俊生（Jason Chang）透露，本次音樂會，紀念今年初因病過世的該樂團前藝術總監方秀蓉女士。她對樂團的日常事務與願景規畫，居功厥偉。該樂團希望繼續秉持方女士經營樂團的理念，給所有團員及家長一起享受音樂的機會，不求培養最頂尖的音樂天才，而是營造溫馨的音樂環境，給學音樂的孩子快樂成長的空間，也企盼社會大眾，繼續支持這個三十年來屬於紐約的樂團，踴躍贊助。

該團音樂總監兼指揮鍾啟仁則介紹，本次音樂會曲目豐富，將演奏葛令卡歌劇魯斯蘭與柳密拉序曲（Mikhail Glinka Ruslan and Ludmila Overture）、帕赫貝爾D大調卡農（Johann Pachelbel Canon in D Major）、石青如編曲「伊是咱的寶貝」（arr. Ching-Ju Shih Our Precious Baby）、威廉姆斯「星際大戰」主題曲（John Williams Star Wars Main Theme）、鮑元愷編曲的「高山青」（arr. Yuan-Kai Bao Melody of the A-Li Mountain）、弗洛丁編曲的「讚美歌」（arr. Ric Flauding The First Noel）、史密斯編曲的「非洲平安夜」（arr. Robert W. Smith African Holy Night）、弗漢‧威廉士作「弗漢‧威廉士聖誕頌歌組曲」（Ralph Vaughan Williams A Vaughan Williams Christmas）、古斯塔夫森編曲的「完美的聖誕」（arr. Dwight Gustafson Glorious Sound of Christmas）。

值得一提的是，四年前考進該樂團的團員陳祉軒（Anthony Chen），將與樂團一同演出海頓C大調大提琴協奏曲（Cello Concerto in C Major）。陳祉軒目前就讀Columbia Grammar and Preparatory School十一年級。此番他經選拔脫穎而出，再由樂團老師共同推舉，擔綱大提琴獨奏。另外，此次音樂會的特色還包括由團員家長們組成的演出團隊，演出海頓的「玩具交響曲」（Joseph Haydn Toy Symphony），由樂團打擊樂老師林季靜指導，精彩可期。

至於長期贊助樂團的單位則有紐約市青少年與社區發展局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、協和門窗、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、普利斯商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

耶誕音樂會舉行地點：Marie Curie M.S. 158 Auditorium, 46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，公車Q12、Q13、Q27、Q31以及長島鐵路可達。查詢樂團活動，請洽：張俊生，手機（簡訊）：347-306-2511；行政總務黃馨儀，手機：347-596-5996，樂團網站：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]或[email protected]。