富康醫療紅藍卡計劃提供多項額外福利。

AI摘要 文章摘要整理： 富康醫療以居家護理、安寧療護與健保諮詢服務長者，並透過紅藍卡與白卡相關計劃，協助符合資格者獲得額外福利與長期照護支持。

身為深耕紐約市超過130年的非營利居家與社區醫療機構，富康醫療（VNS Health）始終秉持「讓民眾在熟悉環境中安穩生活」的核心使命。面對醫療需求的多樣化，富康醫療不僅是居家護理與專業安寧療護的先驅，更致力於為社區長者提供量身訂製的健保 計劃諮詢，讓醫療保障與護理服務無縫接軌。

富康醫療深知，對於符合紅藍卡 （Medicare）及白卡 （Medicaid）資格的個人而言，選擇合適的健保計劃是維持長期生活品質的關鍵。富康醫療提供專業的健保計劃諮詢服務，協助會員深入了解各項計劃，透過完善的保障規劃減輕醫療開支，讓長者在獲得醫療協助的同時兼顧財務負擔，安心享受晚年。

除了健保諮詢，富康醫療提供的服務範疇全面覆蓋長者生活的各個層面，協助他們克服居家養老的挑戰：

* 居家與個人護理：專業團隊協助洗澡、烹飪、穿衣等日常生活事務，讓長者能在家中舒適生活。

* 心理健康服務：關注身心靈平衡，為長者提供必要的社會心理支持。

* 專業安寧療護：擁有紐約市深厚的安寧療護經驗，由醫師、護理師、社工及輔導師組成的多元團隊，24小時提供心理與生理的全方位支持。

符合資格者可充分運用紅藍卡和白卡健保計劃，享受額外健康福利。富康醫療的紅藍卡計劃提供寶貴的額外福利（福利因計劃而異，並有資格限制），其中包括低至$0的計劃保費、$0共付額及$0處方藥，另有：

‧每月高達$318津貼，可用於購買非處方藥（OTC）、雜貨及支付水電等家用能源費用。

‧每年55次針灸就診福利。

‧每年$3,500牙科福利額度，另承保視力和聽力服務。

MAP（Medicaid Advantage Plus，富康醫療的計劃名稱為VNS Health Total）是專為同時擁有紅藍卡與白卡雙重資格、且需要長期照護服務的長者設計的整合式醫療與長期照護計劃，可以提供必要的支持，避免壓力、困惑或入住養老機構。如果您符合資格，並且需要日常生活方面的幫助，那麼MAP計劃或許值得考慮，它可以讓您安全、安心地居家養老。

欲了解富康醫療的健保計劃，可瀏覽網頁zh.vnshealthplans.org，或致電、親臨鄰近的富康醫療社區中心諮詢，辦公時間為星期一至星期五上午9時至下午5時；曼哈頓華埠勿街7號（212）619-3072、皇后區法拉盛39大道136-52號（718）321-7695、布碌崙日落公園8大道5521號（718）477-4733。歡迎民眾親臨社區中心，與華人專員面對面交流，了解健保計劃、居家護理及更多健康資源。