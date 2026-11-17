野花牌巴西綠蜂膠含超過400種天然活性成分；掃描二維碼可預約免費健康諮詢。

AI摘要 文章摘要整理： 文章提醒糖尿病管理不應只盯血糖數值，還要重視心血管、腎臟與視網膜等併發症風險，並介紹野花牌巴西綠蜂膠的成分特色與保健訴求。

糖尿病 患者除了每天監測血糖，更應重視長期高血糖可能帶來的健康風險。醫學界指出，血糖控制不理想，可能逐漸影響全身血管及重要器官，增加心血管疾病、視網膜病變、腎功能受損及足部潰瘍等併發症 風險。因此，糖尿病管理不能只看血糖數字，更應建立全面的健康管理觀念。

野花牌巴西 綠蜂膠行銷團隊指出，控糖不能只看數字，糖尿病併發症風險不容忽視。糖尿病併發症往往在早期沒有明顯症狀，容易被忽略。因此，患者除了控制血糖，也應定期檢查血壓、血脂、眼底及腎功能，並注意足部健康，及早發現潛在問題。

巴西綠蜂膠長期受到保健人士喜愛，主要原因是富含植物多酚及黃酮類成分，近年受到研究關注。其中，Artepillin C 是巴西綠蜂膠最具代表性的特徵性成分之一，此外還包括對香豆酸、槲皮素及山奈酚等天然植物化合物。相關研究正持續探討 Artepillin C 與葡萄糖轉運、細胞攝取葡萄糖及糖脂代謝相關機制之間的關係。其他多酚及黃酮類成分則具有抗氧化活性，為代謝健康及心血管保健提供值得關注的研究方向。

野花牌巴西綠蜂膠以天然巴西綠蜂膠為主要特色，強調多種植物活性成分的營養價值，從不同角度支持日常健康管理：

一、關注健康糖代謝：以 Artepillin C 等特色成分為研究基礎，關注葡萄糖利用及正常糖代謝。

二、支持心血管健康：多酚及黃酮類成分具有抗氧化特性，相關研究持續探索其與血脂及心血管健康的關係。

三、提供抗氧化支持：天然植物多酚有助維持身體正常抗氧化防禦機制，減少氧化壓力對細胞造成的影響。

野花牌綠蜂膠重視產品品質及成分來源，並強調產品符合國際GMP相關品質管理要求，持有加拿大衛生部NPN產品編號。消費者選購時，可查閱產品標籤及官方核准資料，了解產品具體保健用途。

野花牌綠蜂膠提醒消費者，日常營養補充應與正規醫療及健康管理相結合。保健食品不能取代糖尿病藥物或醫療治療，患者使用前應諮詢醫療專業人員。除了遵循醫囑、按時服藥，也應配合均衡飲食、適度運動及定期檢查。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：718-461-2988；1-866-690-4888。紐約銷售處：136-17 39th Ave., G/B 2, Flushing, NY 11354, USA（飛越皇后大樓G層）。訂購網站：www.apisglobal.com，亦可掃描二維碼，預約免費一對一健康諮詢。

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