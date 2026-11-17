跟著佳欣旅遊傅鶴鳴周遊列國，團員在伊瓜蘇瀑布前合影。

AI摘要 文章摘要整理： 佳欣旅遊公布2027年春季3條長程行程，包含南美四國、土耳其全覽與秘魯馬丘比丘，主打瀑布、古城、熱氣球與高空俯瞰納斯卡線等特色體驗。

明年春季氣溫宜人，正是最適合旅遊的季節。「佳欣旅遊」達人傅鶴鳴特別於2027年3月、4月及5月推出三組南美與歐亞巴士陸地行程，歡迎致電諮詢詳細行程資訊。

1) 3/20 出發：巴西 、阿根廷 、烏拉圭、智利南美四國11天遊。行程涵蓋南美兩大名城：首先前往巴西里約熱內盧，體驗迷人海灘、熱情森巴舞、著名的麵包山與耶穌像，並品嚐道地巴西烤肉，入住位於海灘中心的希爾頓或萬豪等知名連鎖飯店。隨後造訪阿根廷布宜諾斯艾利斯——探戈的發源地與足球巨星梅西的故鄉，特別安排「牛排紅酒探戈晚餐秀」及阿根廷烤肉吃到飽饗宴。世界三大瀑布之一的伊瓜蘇瀑布跨越兩國境內，各安排一整天深入遊覽：您可以漫步於瀑布旁步道，親臨瀑布底部，或至頂端俯瞰壯闊水勢；行程亦包含參觀匯集眾多珍禽的大鳥園、世界知名大壩，以及觀賞南美八國民族歌舞晚餐秀。最後再遊覽烏拉圭與智利兩國，圓滿返回紐約。

2) 4/16至4/26：土耳其 11天全覽遊。土耳其地跨歐亞兩洲，歷史悠久。伊斯坦堡曾為鄂圖曼帝國首都，匯集了歐洲、亞洲及阿拉伯三大文化精華。行程自紐約飛抵伊斯坦堡，安排參觀經典清真寺與博斯普魯斯海峽遊船；接著搭車前往首都安卡拉，參觀人文歷史博物館與國父凱末爾陵墓。隨後前往卡帕多奇亞，搭乘熱氣球俯瞰奇岩怪石；再驅車至棉花堡，欣賞由溫泉水塑造的白色階梯狀礦華池與古城遺跡。行程亦造訪地中海沿岸具有兩千年歷史的羅馬時代古城以弗所（相傳使徒約翰與保羅曾在此傳教，聖母瑪利亞亦在此度過餘生），並參觀土耳其著名的皮革工藝廠。最後回到伊斯坦堡，搭機返美。

3) 5/17 出發：秘魯馬丘比丘印加帝國古城9天團。搭機抵達首都利馬遊覽後，轉機前往昔日印加帝國首都庫斯科，探索古老城塞、祭壇與神殿。隨後前往聖谷，造訪古牆、劇場、礦地與梯田。次日特別安排早起搭乘高山火車，前往此行核心亮點馬丘比丘，親眼目睹佇立於山巔的完整石城。本行程更加碼一日獨家體驗：前往皮斯科搭乘小飛機，從空中俯瞰兩千多年前留下的「納斯卡線」，數百幅橫跨數公里的巨型幾何圖案與動物線條，唯有從高空才能看清全貌。

上述行程均備有彩色圖片與詳細資料，歡迎至佳欣旅遊索取。地址：法拉盛37-02緬街一樓F6A室，電話：(917)375-7740（傅鶴鳴），微信及Line：fredfu121，電郵：[email protected]。