我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

全新Kia EV3榮獲灣區最佳電動車殊榮 2027 EV3 GT-Line AWD 評審齊聲讚好

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2027 Kia EV3以卓越性能超越眾多競爭對手，獲得評審廣泛好評。
2027 Kia EV3以卓越性能超越眾多競爭對手，獲得評審廣泛好評。

在西部汽車記者協會（WAJ）近日舉辦的年度「2026 灣區最佳」（Best of the Bay Area）頒獎典禮中，全新 2027 Kia EV3 GT-Line AWD 脫穎而出，勇奪「最佳電動車」最高榮譽。這款小型純電動 SUV 在加州索諾馬縣（Sonoma County）風景如畫的道路上歷經為期兩天的嚴苛試駕評測後，憑藉出色表現獲得評審團讚賞。

「西部汽車記者協會授予的這項最新認可，進一步彰顯了 Kia 致力於打造融合創新設計、日常實用性與卓越駕駛體驗的電動車承諾。」Kia 美國銷售營運副總裁 Eric Watson 表示：「EV3 將這些優異品質集於緊湊的車身之中，充分展現了 Kia 持續致力於讓純電出行更具親和力與吸引力的堅定決心。」

「灣區最佳」評選是由位於舊金山灣區的汽車記者非營利專業協會——西部汽車記者協會（WAJ）所主辦的年度盛會。由權威汽車記者與專業內容創作者組成的評審團，針對參賽車輛進行多項類別評比，包含最佳電動車、最佳轎車、最佳緊湊型 SUV、最佳豪華 SUV、最佳超級跑車及年度總冠軍車款。

在強敵環伺的評選中，2027 EV3 GT-Line AWD 甚至超越了眾多體積更大的競爭對手，贏得評審們的廣泛好評。WAJ 主席 Charlie Vogelheim 讚許道：「試駕 EV3 的每位評審都對其讚不絕口，大家對其吸睛的外觀設計與出色的內裝佈局給予了極高評價。」

其中一位 WAJ 評審盛讚 EV3「線條清晰、設計俐落獨特，功能豐富且佈局巧妙」，更補充形容「駕駛它本身就是一種絕佳的娛樂體驗」；另一位評審則肯定 EV3 是「一款駕乘樂趣十足、做工精良且實用性極強的優秀車款」。

全新 2027 Kia EV3 GT-Line AWD 官方建議零售價（MSRP）起售價為43,490美元。車款具備優異的電能效率，提供經美國環保局（EPA）估算達280英里的純電動續航里程。此外，車輛支援 150kW DC 直流快速充電，從 10% 充至 80% 電量僅需約31分鐘，讓車主無論是日常通勤或週末遠行都能從容應對。

如要瞭解更多詳情，請瀏覽：www.KIA.com

精華 FAQ

  • 它在西部汽車記者協會舉辦的「2026 灣區最佳」評選中，獲得「最佳電動車」最高榮譽，並在多輪試駕後脫穎而出。

  • 評審普遍肯定它的外觀設計、內裝佈局與功能配置，並認為它兼具駕駛樂趣、做工精良與高度實用性，整體表現超出同級車款。

  • 2027 Kia EV3 GT-Line AWD 的 MSRP 起售價為 43,490 美元，EPA 估算續航約 280 英里，支援 150kW DC 快充，約 31 分鐘可由 10% 充至 80%。

灣區 電動車 SUV

上一則

紐約67歲男受騙交出900萬元金條 市警公布影像尋亞裔嫌犯

下一則

紐約日落公園住宅大火6死9傷 角聲、閩恩教會發放急難金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2026洛杉磯車展 11/20~29多元動力休旅亮相

2026洛杉磯車展 11/20~29多元動力休旅亮相
全美家庭電動車擁有率最高前十縣 七個在舊金山灣區

全美家庭電動車擁有率最高前十縣 七個在舊金山灣區
BLACKYAK榮獲2026阿姆斯特丹ISPO最高大獎 以山岳領域的創新實力證明品牌技術競爭力

BLACKYAK榮獲2026阿姆斯特丹ISPO最高大獎 以山岳領域的創新實力證明品牌技術競爭力
消費者報告點名「盲區最嚴重」4車款 2品牌上榜

消費者報告點名「盲區最嚴重」4車款 2品牌上榜

熱門新聞

一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

2026-11-11 16:26
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

2026-11-12 16:47
唐元雋承認代表中國政府從事間諜活動，被判3年刑期，但獲得緩刑。（本報檔案照）

承認為北京當間諜 旅美民運人士唐元雋獲判緩刑

2026-11-13 15:24
紐約市警公布監視器畫面，呼籲民眾協助辨認涉嫌在曼哈頓上西城取走價值900萬元金條的男子。(取自紐約市警公布影像)

紐約67歲男受騙交出900萬元金條 市警公布影像尋亞裔嫌犯

2026-11-15 14:51
布碌崙一棟建築11日部分倒塌，當地媒體報導有人受困，救援人員在現場展開搜救。(路透)

紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

2026-11-11 20:55
7大道華人公寓大火遇難者鄭明欽親屬到亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人住宅大火 6死者皆閩籍 1女在美工作5年賺錢養家 卻魂斷火海

2026-11-09 01:30

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援