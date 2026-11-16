全新Kia EV3榮獲灣區最佳電動車殊榮 2027 EV3 GT-Line AWD 評審齊聲讚好

2027 Kia EV3以卓越性能超越眾多競爭對手，獲得評審廣泛好評。

在西部汽車記者協會（WAJ）近日舉辦的年度「2026 灣區 最佳」（Best of the Bay Area）頒獎典禮中，全新 2027 Kia EV3 GT-Line AWD 脫穎而出，勇奪「最佳電動車 」最高榮譽。這款小型純電動 SUV 在加州索諾馬縣（Sonoma County）風景如畫的道路上歷經為期兩天的嚴苛試駕評測後，憑藉出色表現獲得評審團讚賞。

「西部汽車記者協會授予的這項最新認可，進一步彰顯了 Kia 致力於打造融合創新設計、日常實用性與卓越駕駛體驗的電動車承諾。」Kia 美國銷售營運副總裁 Eric Watson 表示：「EV3 將這些優異品質集於緊湊的車身之中，充分展現了 Kia 持續致力於讓純電出行更具親和力與吸引力的堅定決心。」

「灣區最佳」評選是由位於舊金山灣區的汽車記者非營利專業協會——西部汽車記者協會（WAJ）所主辦的年度盛會。由權威汽車記者與專業內容創作者組成的評審團，針對參賽車輛進行多項類別評比，包含最佳電動車、最佳轎車、最佳緊湊型 SUV、最佳豪華 SUV、最佳超級跑車及年度總冠軍車款。

在強敵環伺的評選中，2027 EV3 GT-Line AWD 甚至超越了眾多體積更大的競爭對手，贏得評審們的廣泛好評。WAJ 主席 Charlie Vogelheim 讚許道：「試駕 EV3 的每位評審都對其讚不絕口，大家對其吸睛的外觀設計與出色的內裝佈局給予了極高評價。」

其中一位 WAJ 評審盛讚 EV3「線條清晰、設計俐落獨特，功能豐富且佈局巧妙」，更補充形容「駕駛它本身就是一種絕佳的娛樂體驗」；另一位評審則肯定 EV3 是「一款駕乘樂趣十足、做工精良且實用性極強的優秀車款」。

全新 2027 Kia EV3 GT-Line AWD 官方建議零售價（MSRP）起售價為43,490美元。車款具備優異的電能效率，提供經美國環保局（EPA）估算達280英里的純電動續航里程。此外，車輛支援 150kW DC 直流快速充電，從 10% 充至 80% 電量僅需約31分鐘，讓車主無論是日常通勤或週末遠行都能從容應對。

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