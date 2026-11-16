王嘉廉社區醫療中心 免費流感疫苗 11/21華埠開放日 無保險成人免預約

王嘉廉社區醫療中心11月21日舉辦免費流感疫苗接種及社區開放日，無需預約，打完即止。

王嘉廉社區醫療中心將於2026年11月21日（星期六）上午11時至下午3時舉辦免費流感疫苗 接種及社區開放日活動。活動地點位於曼哈頓下城堅尼路268號1樓（268 Canal Street, New York, NY 10013）。免費流感疫苗提供給18歲及以上、無醫療保險 且無雞蛋過敏的成人。疫苗數量有限，打完即止。接種疫苗無需提前預約。除了流感疫苗接種服務外，現場也將提供健康教育資源及醫療保險相關資訊。此外，參加者還有機會參觀醫療中心的服務設施。

隨著流感季節來臨，做好防護措施、保護社區民眾的健康尤為重要。通過這類免費疫苗接種活動，無醫療保險的民眾也能獲得所需的醫療服務，不僅保護自身健康，也能降低流感傳播的風險，進一步保護身邊的人。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Hyoseong Kim）表示：「接種流感疫苗有助於減輕流感的嚴重程度，並降低病毒傳播的風險。作為一家社區醫療中心，我們致力於讓社區民眾都能獲得流感疫苗等重要的預防性醫療服務。我們也希望通過此類免費社區活動，讓更多民眾有機會獲得所需的醫療照護，尤其是那些較難取得醫療資源、缺乏相關支援的群體。」

需要獲取基本醫療服務的民眾，歡迎參觀醫療中心位於曼哈頓及皇后區的五處服務地點之一，進一步了解我們提供的醫療服務。位於堅尼路268號的地址提供內科、婦產科、心理健康、社工及健康教育等服務。醫療中心每週開診七天，為所有人提供優質且可負擔的醫療服務，無論其說何種語言，或是否有能力支付醫療費用。對於符合條件的無醫療保險或保險保額不足的民眾，醫療中心提供按收入及家庭人數計算的費用減免方案，協助減輕醫療費用負擔。如需預約就診，請瀏覽 www.cbwchc.org/schedule-online，或致電：（718）587-1200。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為社區醫療服務機構，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心接受大多數主要醫療保險，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。瞭解更多資訊，請瀏覽www.cbwchc.org/chi。