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歲末黑五名牌購物好去處 Belmont Park Village精品折扣 疊加折上折 歐式村落歡迎你

紐約訊
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Belmont Park Village已佈置成假日購物樂園。
Belmont Park Village已佈置成假日購物樂園。

AI摘要

文章摘要整理：

Belmont Park Village 以歐式購物村風格、名牌折扣與黑五疊加優惠，吸引感恩節到節日期間的歲末購物人潮。

隨著感恩節的來臨，許多人期待的不只是火雞大餐，還有緊接而來的「黑五」折扣狂歡，開啟一年一度的探尋精緻生活方式、挑選節日心意贈禮的美好旅程。毗鄰長島與皇后區交界處、與UBS Arena 緊鄰的 Belmont Park Village，匯聚了眾多世界名牌折扣店，是歲末購物逛店的好選擇。

作為「比斯特系列」（The Bicester Collection）在北美的首家購物中心，Belmont Park Village以其露天歐式村落景觀、高雅的藝術裝置與全方位的管家式禮賓服務，打破了傳統暢貨中心（Outlet）倉儲式的喧鬧，呈現出獨樹一幟的假日奢華漫遊體驗。

Belmont Park Village 在建築構思上汲取了歐洲經典街區的造景美學，低密度的紅磚步道、綠植景觀長廊與開闊的天際線交相輝映。一邁入假日季，整座村落便換上了夢幻的冬日盛裝。整個年末週末及節日期間，園區安排有假日合唱團（Live Carols）、樂手快閃表演與驚喜禮品掉落活動，讓步履之間流淌著歡快悠揚的冬日旋律。園內沿街設有取暖火爐區與露天長椅，逛累了隨時可以在烘焙店或咖啡餐車旁小坐，手捧一杯熱巧克力的暖意，重拾漫步的從容。

不同於普通的季末清倉，Belmont Park Village 的精品店常年提供零售價35%至65%折扣（Village Price），而在黑五及假日促銷期間，各大精品店更在此基礎上疊加折上折（Extra 20%–50% Off）、滿額贈禮及獨家禮盒。

奢華及設計師品牌店：Canali，Thom Browne，Valentino，Vivienne Westwood，Missoni，A.P.C.，rag & bone，Reiss，Zadig & Voltaire，Billy Reid，Boss (Hugo Boss)，Charles Tyrwhitt，Farm Rio，Jacob Cohen，Orlebar Brown，Roller Rabbit。

現代服飾與運動服裝品牌：AllSaints，lululemon，The North Face，Lacoste，G-Star RAW。

手袋、鞋、旅行箱及配件：Aquazzura，Gianvito Rossi，Coach，Longchamp，Tumi，Samsonite，Citizen Company Store，Monica Vinader，Kurt Geiger，Swarovski。

美容、健康與兒童：L’Occitane，CurrentBody，Solaris Laboratories NY，Janie and Jack。

餐飲：Hundredfold Brasserie，Le Botaniste。

Belmont Park Village 備受讚譽的原因之一，在於其傳承自歐洲奢華購物村的高水準接待標準。免提購物服務（Hands-Free Shopping）：顧客在任意精品店挑選完商品後無需大包小包隨身攜帶，店內會將戰利品直接寄存；購物結束後在禮賓中心統一領取，甚至可選擇直接送至私家車後車廂或鄰近的酒店與場館。

自駕直達：經由 Cross Island Parkway 快速直達，園區配備大型多層室內停車場並提供便捷的停車服務。公共交通（LIRR 長島鐵路）：從曼哈頓 Penn Station 或 Grand Central 乘坐長島鐵路直達 Belmont Park / Elmont-UBS Arena 站，可步行或搭乘專屬接駁車前往。

最新消息請瀏覽Belmont Park Village網站www.BelmontParkVillage.com。

精華 FAQ

  • 它位於長島與皇后區交界，緊鄰 UBS Arena，可經 Cross Island Parkway 自駕直達，也能搭 LIRR 到 Belmont Park／Elmont-UBS Arena 站後步行或轉接駁車。

  • 園內精品店平時就有 35%至65% 的 Village Price，黑五與假日促銷時再疊加 20%至50% 折扣，另有滿額贈禮與獨家禮盒，優惠層次更豐富。

  • 它結合歐式村落景觀、冬季活動、取暖休憩區與管家式禮賓服務，還提供免提購物與送車、送酒店服務，讓逛名牌折扣店更舒適便利。

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