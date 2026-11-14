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優越健保愛心村 2027紅藍卡福利升級感恩節火雞派送慰社區長者

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優越健保「愛心村」VillageCareMAX 2027年度聯邦醫療保險（Med...
優越健保「愛心村」VillageCareMAX 2027年度聯邦醫療保險（Medicare）紅藍卡福利升級。

AI摘要

文章摘要整理：

優越健保愛心村宣布2027年度Medicare綜合優選計劃福利升級，並透過法拉盛、布碌崙與華埠三個社區中心，以多語言服務、講座與節慶派送活動深耕華人長者社區。

深耕社區近五十年的非營利醫療保險機構優越健保－愛心村（VillageCareMAX）2027年度Medicare綜合優選計劃（MAP）多項福利升級，涵蓋牙科、視力、聽力、生活補助、針灸及交通服務，並新增健身卡會員福利，為符合資格的會員提供更全面的醫療保障與生活支援。

深耕華人社區　提供多語言貼心服務

自2019年在法拉盛設立社區服務中心以來，優越健保－愛心村持續拓展華人社區服務。2021年，機構於布碌崙設立社區中心，並遷至八大道5315號；今年6月，再增設華埠東百老匯辦公室，方便更多居民就近瞭解Medicare計劃及相關福利。

三個服務中心提供普通話、廣東話、上海話、福州話及臺山話等多語言服務，協助長者瞭解健保福利及保險諮詢，並每週定期安排專員提供Medicaid（白卡）續期協助。

2027年度主要福利亮點

* FLEX福利卡：每年$645。每月發放$53.75，可用於符合規定的牙科、視力及聽力相關開支；未使用金額可逐月結轉。

* OTC非處方藥品及生活補助：每年最高$3,660。每月約$305，可用於符合資格的非處方藥品、食品雜貨、水電費、汽油費、房租或房貸補助、害蟲防治、室內空氣品質用品及公共交通等。新增健身中心會員費（如YMCA）、指定健身器材及數碼認知訓練相關計劃。未使用金額可逐月結轉，年底到期。

* 牙科福利：$0共付額。提供符合計劃規定的預防性及綜合性牙科服務，無年度給付上限。

* 針灸治療：每年最多40次。

* 交通服務：提供符合規定的醫療用途接送服務，另有每年24次非醫療用途接送服務。

* 配眼鏡：$350

* 配助聽器：$1,250

年度開放投保期（10月15日至12月7日）期間，優越健保－愛心村每週星期六在法拉盛、布碌崙的社區中心舉辦2027年度Medicare計劃福利講座。名額有限，請提前致電社區中心預約。

此外，感恩節期間優越健保將在法拉盛、華埠及布碌崙的社區中心舉行火雞（烤雞）贈送活動，時間均為上午11時至下午1時：法拉盛社區中心11月20日（星期五）、華埠社區中心11月23日（星期一）、布碌崙社區中心11月24日（星期二）。

欲了解有關2027年度Medicare計劃福利、資格及使用條件，歡迎逢星期一至星期五上午9時至下午5時辦公時間，聯絡或親臨以下社區中心查詢。

* 法拉盛社區中心： 41-80 Main Street, Flushing, NY 11355（緬街老昌發超市旁），電話：(718) 517-2600

* 布碌崙社區中心： 5315 8th Ave, Brooklyn, NY 11220，電話：(718) 517-2650

* 華埠社區中心： 49 East Broadway, New York, NY 10002。

精華 FAQ

  • 2027年度MAP新增或提升牙科、視力、聽力、生活補助、針灸與交通服務，並加入健身卡會員福利，讓符合資格會員獲得更完整的醫療與日常支援。

  • 法拉盛、布碌崙與華埠三個中心提供普通話、廣東話、上海話、福州話及臺山話服務，並定期協助長者諮詢Medicare福利及辦理Medicaid續期。

  • 火雞派送將於上午11時至下午1時舉行，法拉盛是11月20日、華埠是11月23日、布碌崙是11月24日，歡迎社區長者前往領取。

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