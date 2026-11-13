為孩子規劃明天　為事業開拓未來麥當勞教博會　紐約人壽談教育基金及招聘

紐約人壽現場演講來賓朱歡。

AI摘要 文章摘要整理： 由《世界日報》主辦、麥當勞贊助的2026麥當勞教育博覽會將於11月22日在法拉盛舉行，內容涵蓋大學教育基金規劃與紐約人壽招聘資訊。

由《世界日報 》主辦、麥當勞贊助的「2026麥當勞教育博覽會」，將於11月22日（星期日）在法拉盛 喜來登酒店二樓宴會廳舉行。朱歡女士將代表紐約人壽出席，主講子女教育基金規劃；招聘經理鄭惠萍亦將在現場招募攤位，介紹職業發展、專業培訓及福利，誠邀廣大僑胞參與。

為子女準備大學教育基金，是許多家庭的重要目標。本次講座以「聰明規劃孩子的大學教育基金」為主題，通過約25分鐘的分享，幫助家長認識大學費用、獎助學金制度及資金準備方式。

朱歡女士將從「美國大學到底有多貴？」切入，介紹總就讀成本與扣除獎助學金後的淨費用，並說明按學生表現評選的獎學金與按家庭經濟需要評估的助學金之間的差別。

講座將進一步介紹FAFSA與CSS Profile申請表格，探討家庭收入、資產類別及各校評估方式與助學金的關係。

在儲備方式方面，內容將涵蓋529教育儲蓄計劃、銀行儲蓄及其他安排，從用途、流動性、風險與稅務等角度介紹相關考量，並通過假設案例說明持續儲蓄與復利的作用。

除了教育基金講座，紐約人壽亦藉本次活動向僑胞介紹保險行業的發展機會。招聘經理鄭惠萍將於現場說明工作內容、入職要求及申請流程，歡迎具備溝通能力、服務熱忱，或有意轉換職業方向的人士到場查詢。

紐約人壽提供全面的培訓計劃及團隊支持，協助業務代表建立專業知識。福利方面，符合資格的業務代表可參與醫療、牙科、人壽及長期傷殘保險，以及401(k)儲蓄和退休金計劃等，具體資格與內容以適用合同及計劃條款為準。相關職位收入以傭金為基礎。

活動日期：2026年11月22日（星期日）中午12時

活動地點：法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳

招聘聯絡：紐約人壽招聘經理 Tina 鄭惠萍

電話：646-578-6833

電郵：[email protected]

線上報名：11/22(日)2026麥當勞教育博覽會→點此報名

紐約人壽招聘經理鄭惠萍。