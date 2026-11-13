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長青樹痛症中心緩解久坐痠痛結合中西醫物理治療與針灸改善關節不適

紐約訊
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AI摘要

文章摘要整理：

長青樹痛症中心在紐約貝賽提供久坐痠痛與關節不適的整合治療，結合物理治療、針灸與中藥熱敷，並提醒上班族透過正確坐姿與定時活動預防疼痛。

現代人因長時間辦公室久坐、姿勢不良或運動傷害，常面臨腰痠背痛及坐骨神經痛等問題。位於紐約貝賽的「長青樹痛症中心」，由專業醫療團隊提供全方位痛症診斷與減緩治療，並針對無保險者提供醫療優惠，同時設有華語服務人員。

該中心指出，許多前來求診的患者因長期過度使用肌肉、骨骼與關節，逐漸形成頸椎或腰椎間盤突出，進而壓迫神經引發坐骨神經痛，甚至影響膝蓋、肩膀及腳踝等全身關節。

針對辦公室上班族常見的腰痠背痛，該中心建議從日常工作習慣進行預防。在坐姿方面，應保持脊椎自然挺直並貼緊椅背，雙腳平放地面，電腦螢幕高度則應與眼睛平齊。此外，切忌長時間久坐不動，建議每工作五十分鐘即站立活動十分鐘，透過走動或簡單伸展放鬆緊繃肌群。

若已出現持續性背痛或下肢麻痛，該中心會依據患者個案狀況，提供物理治療、運動治療、手法治療、中醫針灸、中藥熱敷及按摩舒緩等多項整合療程。西醫物理治療主要利用電能、熱能、光波與磁力等物理媒介協助減緩發炎與疼痛；中醫針灸則透過刺激特定穴位達到鎮痛及放鬆肌肉關節的作用，搭配中藥熱敷有助促進局部血液循環。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。

精華 FAQ

  • 該中心主要協助腰痠背痛、坐骨神經痛，以及因長期過度使用而引發的頸椎、腰椎與全身關節不適，適合久坐上班族與運動傷害患者就診。

  • 建議坐姿保持脊椎自然挺直、背部貼椅背、雙腳平放地面，螢幕與眼睛平齊，且每工作50分鐘就起身活動10分鐘，透過走動和伸展放鬆肌群。

  • 中心提供物理治療、運動治療、手法治療、中醫針灸、中藥熱敷與按摩等整合療程，並可收紅藍卡、一般保險、學生保險，無保險者也有優惠。

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