AI摘要 文章摘要整理： 長青樹痛症中心在紐約貝賽提供久坐痠痛與關節不適的整合治療，結合物理治療、針灸與中藥熱敷，並提醒上班族透過正確坐姿與定時活動預防疼痛。

現代人因長時間辦公室久坐、姿勢不良或運動傷害，常面臨腰痠背痛及坐骨神經痛等問題。位於紐約貝賽的「長青樹痛症中心」，由專業醫療團隊提供全方位痛症診斷與減緩治療，並針對無保險 者提供醫療優惠，同時設有華語服務人員。

該中心指出，許多前來求診的患者因長期過度使用肌肉、骨骼與關節 ，逐漸形成頸椎或腰椎間盤突出，進而壓迫神經引發坐骨神經痛，甚至影響膝蓋、肩膀及腳踝等全身關節。

針對辦公室上班族常見的腰痠背痛，該中心建議從日常工作習慣進行預防。在坐姿方面，應保持脊椎自然挺直並貼緊椅背，雙腳平放地面，電腦螢幕高度則應與眼睛平齊。此外，切忌長時間久坐不動，建議每工作五十分鐘即站立活動十分鐘，透過走動或簡單伸展放鬆緊繃肌群。

若已出現持續性背痛或下肢麻痛，該中心會依據患者個案狀況，提供物理治療、運動治療、手法治療、中醫針灸、中藥熱敷及按摩舒緩等多項整合療程。西醫物理治療主要利用電能、熱能、光波與磁力等物理媒介協助減緩發炎與疼痛；中醫針灸則透過刺激特定穴位達到鎮痛及放鬆肌肉關節的作用，搭配中藥熱敷有助促進局部血液循環。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。