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台師大校長宋曜廷率團訪問紐約宋校長強調教育對台灣未來的重要性

紐約訊
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國立台灣師範大學校長宋曜廷率主管代表團訪問紐約，受到紐約校友熱情歡迎。
國立台灣師範大學校長宋曜廷率主管代表團訪問紐約，受到紐約校友熱情歡迎。

AI摘要

文章摘要整理：

台師大校長宋曜廷訪紐約時強調教育才是台灣未來的核心，並以STEM師資培訓號召業界投入；美東校友會也展現長期推動文化傳承與僑教的力量。

國立台灣師範大學校長宋曜廷日前率團一行六人抵達紐約訪問，美東台灣師大校友會暨社區友好在法拉盛新木蘭餐廳設宴款待。宋校長強調教育對台灣未來的重要性：「真正的護國神山，不只是晶圓廠，而是每一間教室！」他指出，若沒有一代又一代優秀的科學教師點燃學生的熱情，就不會有台灣未來的科技人才與國家競爭力。

宋曜廷校長致詞表示，面對理工人才多流向台積電等科技產業的現象，台師大推動STEM（科學、科技、工程及數學）碩士專班，號召業界人才投入師資培訓。他說：「師大提出『不是只有台積電、聯發科，真正的護國神山是在教室裡面』，這個號召引起非常廣泛的迴響，原本計畫招收30人，結果報名人數是招生人數的15倍。」

談及師範教育的時代意義，宋曜廷指出，台師大已發展為綜合型大學，從早期的16個系所一路發展到今天的10個學院、67個系所，培育各行各業的中堅人才。他說：「師範，就是為人師表，堪為表率楷模的意思。」他還勉勵校友將師範精神帶入不同專業領域：「你能夠做到『為師為範』，你就能成為各行各業的領導與翹楚。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教服務中心主任王怡如稱讚，諸多紐約僑領出身師大，他們秉承「誠、正、勤、樸」校訓，在不同領域取得成就，同時積極向下一代推動僑教、文化傳承和加強與台灣的連結，對僑社作出重大貢獻。

校友會會長紀慶華則說，海外校友是連結母校與台灣的重要橋梁，也是推動文化傳承的重要力量，校友會以實際行動表達對台灣的關懷與支持。成立於1973年的美東台灣師大校友會，至今走過53載的漫長歲月，近年持續結合校友專長與社區資源，推廣台灣文化及藝術教育。校友會主辦的活動包括2023年校友會成立50周年暨教師節音樂會、2025年首屆台灣童玩節，以及今年9月27日在法拉盛台灣會館舉行「師大大師藝術節」。校友會希望透過音樂、美術、兒童歌劇與傳統童玩，吸引不同世代投入參與。其中，校友李立婷策畫藝術展，范曾昌與游秀貞參與音樂演出，展現校友在藝術與教育領域的專長，也讓台灣文化走入紐約社區。

聯絡美東台灣師大校友會，請電郵：[email protected]

宋曜廷校長說，真正的「護國神山」在於培育下一代。
宋曜廷校長說，真正的「護國神山」在於培育下一代。

精華 FAQ

  • 他主張台灣真正的護國神山不只是晶圓廠，而是每一間教室，認為唯有持續培育優秀科學教師，才能點燃學生熱情並累積未來科技競爭力。

  • 台師大希望因應理工人才流向科技業的趨勢，吸引業界人才投入師資培訓；該專班原訂招收30人，結果報名人數達招生名額的15倍，反應熱烈。

  • 校友會是母校與台灣的重要橋梁，也持續推動文化傳承與僑教；近年透過音樂、美術、童玩與藝術節等活動，讓台灣文化深入紐約社區。

法拉盛 台積電

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