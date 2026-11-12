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RSV病毒高發季 小寶寶慎防重症兒科醫生提醒：做好預防 及早診治

紐約訊
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秋冬季呼吸道合胞病毒（RSV）肆虐，兒科醫生呼籲家長重視預防，及早診治。
秋冬季呼吸道合胞病毒（RSV）肆虐，兒科醫生呼籲家長重視預防，及早診治。

AI摘要

文章摘要整理：

RSV在秋冬至初春高發，尤其容易讓嬰幼兒迅速惡化；醫生提醒家長留意呼吸、喝奶與精神變化，並善用孕期疫苗或嬰兒單抗預防重症。

半夜，3個月大的寶寶突然喘得厲害，連奶都喝不下。幾天前，寶寶還只是流鼻涕、輕微咳嗽，沒想到病情迅速惡化，最後竟然要住院吸氧！讓寶寶這麼受苦的元兇，就是呼吸道合胞病毒（RSV）。

紐約百康仁德醫療集團（Rendr）的兒童及青少年專科醫生劉箐（Qing Liu, MD）提醒家長，每年10月至次年3月是RSV高發季。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，每100名3個月以下的嬰兒中，每年約有2至3人因感染RSV住院。

為什麼小寶寶容易出現重症？

RSV是一種常見的呼吸道病毒，幾乎所有孩子在兩歲前都感染過。大多數孩子症狀較輕，但一歲以下寶寶的呼吸道太窄。劉箐醫生表示，寶寶感染後，呼吸道一旦發炎、腫脹，或被黏液堵住，就可能出現喘息、呼吸困難，甚至發展成細支氣管炎或肺炎。

嚴重時，寶寶需要住院吸氧，甚至要插管治療。早產兒，以及患有先天性心臟病、慢性肺病或免疫力較弱的寶寶，更要提高警惕。

家長尤其要留意以下症狀：

* 呼吸異常：呼吸急促、喘得厲害，胸口或肋骨間隨著呼吸明顯凹陷。

* 喝奶困難：奶量明顯減少、尿量變少，可能已經出現脫水。

* 精神變差：異常嗜睡、反應遲鈍。

如果出現以上情況，就要及時就醫。如果寶寶嘴唇發青、呼吸暫停或嚴重呼吸困難，更應該立即急診。

RSV高發季來了，如何保護寶寶？

劉箐醫生介紹，有兩種方式可以幫助寶寶降低感染後發展為重症的風險。

第一種保護，在媽媽肚子裡就開始了。

懷孕32至36周的準媽媽，可以在每年9月至次年1月接種RSV疫苗。媽媽產生的抗體會經由胎盤傳給寶寶，為寶寶出生後的頭幾個月提供保護。

那已經出生的寶寶怎麼辦呢？

如果媽媽孕期沒有接種疫苗，未滿8個月的寶寶可以在即將進入首個RSV流行季時，注射單克隆抗體。這不是傳統疫苗，而是直接為寶寶提供抗體保護。符合條件的新生兒，通常在出生的醫院就可以接種。大多數寶寶只需要以上任意一種保護方式。家長可以諮詢婦產科或兒科醫生，確定適合的方案。

日常防護也不能少

RSV主要經由飛沫和接觸被汙染的物品傳播。家長勤洗手、避免讓生病的人近距離接觸寶寶，都能降低感染風險。

劉箐醫生可提供單克隆抗體接種，以及新生兒、兒童和青少年保健檢查、兒童急診、發育篩檢與評估、營養諮詢等服務。診所地址：136-36 39th Ave., 3rd Fl., Flushing, NY 11354，預約電話：(929)336-6266。

精華 FAQ

  • 因為嬰兒呼吸道很窄，感染後一旦發炎、腫脹或被黏液堵住，就容易喘息、呼吸困難，甚至發展成細支氣管炎或肺炎，病情可在短時間內急轉直下。

  • 若寶寶呼吸急促、胸口或肋骨間明顯凹陷、喝奶量變少、尿量下降、異常嗜睡或反應遲鈍，都要及時就醫；若嘴唇發青、呼吸暫停或嚴重喘不過氣，應立即急診。

  • 懷孕32至36周可在9月至次年1月接種RSV疫苗，把抗體傳給寶寶；若媽媽未接種，未滿8個月嬰兒可在首個流行季前注射單克隆抗體，日常也要勤洗手、避免病人接觸。

CDC

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