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法拉盛BID攜手Zeta 舉辦創意設計大賽11/14截止 首獎贏任天堂Switch 2

紐約訊
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「FLUSHING」創意設計大賽徵件海報。
「FLUSHING」創意設計大賽徵件海報。

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛商業改進區攜手Zeta特許學校舉辦「FLUSHING」創意設計大賽，徵件至11月14日，優勝者可獲Switch 2並讓作品成為官方文創品。

為展現法拉盛市中心的多元文化活力與獨特地貌，法拉盛商業改進區（Flushing BID）聯手Zeta特許學校（Zeta Charter Schools）共同主辦「FLUSHING」創意設計挑戰賽。活動自11月1日起正式向公眾徵件，至11月14日收件截止，邀請社區居民、學生及各界藝術設計愛好者發揮巧思，以藝術筆觸描摹社區風貌，優勝者除可獲得最新款任天堂Switch 2遊戲主機外，得獎作品更將印製成官方帆布袋，成為推廣法拉盛城市形象的代表文創品。

主辦單位法拉盛商業改進區表示，法拉盛是全美最具活力、多元族裔交融的社區之一，擁有豐富的歷史底蘊、繁榮的商業街景與匯聚全球的特色美食。本次挑戰賽的核心主題為「FLUSHING」，參賽者需以此英文單字為基礎展開視覺設計，將「F-L-U-S-H-I-N-G」共八個英文字母，分別融入代表法拉盛市中心的地標建築、文化圖騰、特色美食或社區生活元素，透過字母間的圖像轉化，立體呈現社區的多元面貌。

活動收件期自11月1日展開，至11月14日截止。徵稿結束後，法拉盛商業改進區專案委員會將組成評審團，依據主題關聯性、原創性、視覺美感及周邊商品印製可行性進行綜合評選，預計於11月24日正式公布得獎名單。該活動由華美銀行（East West Bank）贊助。

本次比賽獎品豐富，首獎得主將贏得備受矚目的任天堂全新主機Switch 2，獲獎圖案亦將實體化製作為法拉盛官方限定帆布袋；優秀作品另有機會於官方平台展示。即日起，參賽者可前往官方活動網站（www.welcometoflushing.com）查閱參賽規格並線上遞交作品，亦可透過官方宣傳海報掃描二維碼直接登入提交系統。主辦單位誠摯呼籲社區各年齡層民眾踴躍報名，共同為法拉盛注入嶄新的藝術活力。

精華 FAQ

  • 活動由法拉盛商業改進區（Flushing BID）與Zeta特許學校共同主辦，並由華美銀行贊助，目的是以藝術設計展現法拉盛市中心的多元文化與城市風貌。

  • 參賽者需以英文單字「FLUSHING」為主題，將8個字母轉化為地標、文化、美食或社區元素的視覺設計；收件自11月1日開始，11月14日截止。

  • 首獎可獲得最新款任天堂Switch 2，得獎作品還會印製成法拉盛官方限定帆布袋，優秀作品也有機會在官方平台展示，並預計於11月24日公布得獎名單。

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